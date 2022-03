To nederlag til Bedsted: Både herrerne og damerne var på hælene

BEDSTED:Bedsted KFUM’s damer var på søndag eftermiddag på en svær opgave i 1. Division, da de hjemme tog imod rækkens førehold fra Ikast KFUM, som endnu ikke har tabt en kamp i denne sæson. Det gjorde gæsterne heller ikke søndag, da de sikkert slog thyboerne 3-0.

- Vi havde håbet på, at vi kunne drille i dag og vinde et sæt eller måske kampen, hvis vi spillede op til vores bedste. Men det gjorde vi overhovedet ikke, og der var ikke meget, som fungerede for os, siger Flemming West, der er træner Bedsted KFUM.

I første sæt var Bedsted KFUM på hælene og kom bagud 3-17. Ikast KFUM vandt første sæt meget sikkert 25-17. I andet sæt var hjemmeholdet bedre med, men det blev stadig en overbevisende sætsejr til gæsterne på 25-15.

- Generelt havde vi svært ved at sætte tre gode berøringer i streg sammen. Vores modtagninger var heller ikke gode, og derfor havde vi også svært ved at hæve, sige Flemming West.

I tredje sæt var Bedsted KFUM bedre med og var blandt andet foran 9-8 og 10-9. Føringen blev dog aldrig større, og sættet blev generelt en tæt affære. Bedsted KFUM hang i til 23-24, men igen viste gæsterne klassen og vandt den afgørende bold og dermed også kampen.

- Vi prøvede mange forskellige ting i dag og ændrede undervejs, men vi fandt aldrig de rigtige løsninger, så der er ikke meget, vi kan tage med i dag, siger Flemming West.

Efter søndagens kamp indtager Bedsted KFUM fjerdepladsen i 1. Division med 36 point efter 19 kampe spillet.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division damer

Bedsted KFUM

Ikast KFUM

Resultat: 0-3

Sætscore:7-25, 15-25 og 23-25.

Herrerne faldt i niveau

Søndag eftermiddag var Bedsted KFUM’s herrer også i kamp, da de mødte ASV Aarhus 3 i en direkte duel om pladserne midt i tabellen i 1. Division. Det var en duel, hvor hjemmeholdet ikke levede op til egne forventninger og tabte 1-3.

- I de seneste kampe har vi spillet godt mod nogle af topholdene, men i dag leverede vi ikke på det niveau, der skal til for at vinde mod et ASV Aarhus hold, som var godt spillende i dag, siger Flemming West, som også træner Bedsted KFUM's herrer.

Bedsted KFUM startede kampen godt og viste meget gejst i første sæt. Efter et tæt sæt endte det med en sætsejr på 25-23 til Bedsted KFUM.

Men hjemmeholdet kunne ikke holde niveauet i de efterfølgende sæt. De begyndte at lave flere fejl, og det udnyttede gæsterne. I andet og tredje sæt var Bedsted KFUM fint med, men var hele tiden et par bolde bagud. Til gengæld tog gæsterne en stor føring i fjerde sæt, og den formåede Bedsted KFUM aldrig at hente.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kunne holde niveauet fra første sæt, fordi der spillede vi både klogt og hurtigt. De har nogle erfarne spillere, og de lavede ikke mange fejl i de sidste sæt, siger Flemming West.

kampfakta:

Volleyball, 1. Division

Bedsted KFUM

ASV Aarhus 3

Resultat: 1-3

Sætscore: 25-23, 21-25, 18-25 og 13-25.