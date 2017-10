Asylcentre i Vesløs og Hanstholm lukker

THISTED: Udlændingestyrelsen har besluttet, at der ikke længere skal udbydes asyldrift i Thisted Kommune.

Det betyder lukning af de asylcentre i henholdsvis Vesløs og Hanstholm. Det betyder, at Thisted Kommune ikke længere skal være operatør på området.

Personalet blev orienteret om lukningerne på et møde mandag morgen.

Thisted Kommune har drevet asylcentre for Udlændingestyrelsen siden 2009, hvor antallet af asylansøgere har varieret mellem 200 og 1200 beboere.

Da antallet af asylansøgere var på sit højeste, var der ansat mere end 200 personer på kommunens asylcentre.

I dag er der omkring 300 asylansøgere og 25 fastansatte medarbejdere på de to centre.

Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke længere skal udbydes asyldrift i Thisted Kommune. Det betyder, at Vesløs Asylcenter lukker ved årets udgang, mens Hanstholm Asylcenter fortsætter indtil den 31. marts 2018, oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har været glade for at drive asylcentre i Thisted Kommune og har høstet meget ros og anerkendelse for vores måde at håndtere opgaven på. Vi har dog hele tiden vidst, at opgaven var afhængig af antallet af asylansøgere, og tager derfor beslutningen om lukningen i Thisted Kommune til efterretning, siger borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Borgmesteren glæder sig over den store lokale opbakning, der har været i forhold til at løse opgaverne.

Kommunen skylder alle medarbejderne en stor tak for det store engagement og arbejde, de har ydet, siger Lene Kjelgaard Jensen og tilføjer, at det også været positivt med den store opbakning fra frivillige omkring centrene.