To nordjyske spisesteder nomineret til Årets Restaurant

AGGER/SKAGEN:Da Den danske Spiseguide søndag kunne offentliggøre de nominerede til Årets Restaurant 2023, var der ikke mindre end to nordjyske spisesteder på listen.

Oké Restaurant på Ruths Hotel i Skagen og Restaurant Tri i Agger er begge med i kampen, når de senere på året skal konkurrere med A Terre, Jordnær, Levi og Studio om den prestigefylde titel.

For Nicolas Min Jørgensen, indehaver af Restaurant Tri, der sidste år blev kåret som Årets Nye Restaurant af den nordiske restaurantguide White Guide, er nomineringen overvældende:

- Vi havde fået lidt nys om, at det kunne ske. Vi var meget glade sidste år, da vi vandt Årets Nye Restaurant, så at være nomineret til denne her pris i år, det er vildt, siger han.

Det er kun godt et år siden, Nicolas Min Jørgensen for første gang fortalte om sit nye restaurantprojekt i kystlandsbyen Agger.

Og ambitionerne om at skabe et unikt spisested med en menu, der er bygget op om nærlokale råvarer og som afspejler det bedste af, hvad land og vand fra Limfjorden til Vesterhavet har at byde på, er altså også faldet i fagfolkenes smag.

- Det er nogle store drenge og nogle etablerede steder, der er på listen. Vi er meget ydmyge omkring det, men også overraskede over, at man allerede efter bare 11 måneders åbning kan gøre sig så bemærket, siger Nicolas Min Jørgensen.

Juni fejrer det ambitiøse gastronomiske projekt i Agger sin første fødselsdag, og det har været et år med masser af fart på:

- Det har været vildt på alle måder. Vi har fået virkelig, virkelig god respons, og jeg synes, vi har fundet melodien ret hurtigt. Men jeg synes stadig, vi er i gang med at blive en god restaurant, så det er måske også derfor, det er så overvældende, at de her ting kommer allerede nu, for jeg synes, der er så meget, vi stadig er ved at finde ud af, siger Nicolas Min Jørgensen og tilføjer:

- Men jeg synes, at anmeldelserne og priserne taler for sig selv, og vores gæster i hverdagen går også herfra og er rigtig glade og positive over den måde, vi gør tingene på. Så vi kan bestemt ikke klage.

Nu venter højsæsonen atter lige om hjørnet, og til forskel for sidste år, hvor Restaurant Tri havde sin ilddåb midt i den travleste tid på året, så er der nu kommet lidt flere erfaringer i rygsækken.

- Jeg tror, højsæsonen bliver god for os i år. Der er allerede så småt begyndt at komme bookinger henover sommeren. Vi står stærkere i vores mission, end vi gjorde sidste år, for vi ved, hvordan vi skal gøre, vi ved, hvordan vi håndterer huset, og vi ved, hvordan vores mad, vores stil og vores fremgangsmåde skal være. Selvom højsæsonen selvfølgelig altid er hårdere, så kan den bare komme an, siger Nicolas Min Jørgensen.

Men selvom Tri lige nu modtager nomineringer og omtale i presse nær og fjern - Tri blev for eksempel tidligere i år nævnt i en artikel i New York Times, der satte spotlight på Thy som en ny maddestination i verdensklasse - så er det ikke noget, der påvirker konceptet, forsikrer indehaveren.

- Vi har været meget enige om fra starten, at vi har sat en mission om, hvad Tri skal være, og det er den, vi følger. At folk så godt kan lide den mission, gør det jo lidt nemmere at følge den. Men når der sker sådan nogle ting som denne her nominering, så tager vi det, som det kommer, siger han.

Nomineringsmiddagen på Restaurant Tri finder sted 13. september og betyder, at der denne aften kun er et begrænset antal pladser til salg i den lille restaurant, som kan rumme mellem 16 og 28 gæster ad gangen.