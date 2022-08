To skridt nærmere en udvidelse

THISTED:Vejen er nu banet for en udvidelse af Behandlerhuset Dokken i Thisted, for så vidt angår det nødvendige plangrundlag. Lokalplan og kommuneplantillæg blev mandag politisk godkendt, efter at begge dele har været i høring hen over sommeren.

Det var erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget, der havde sagen på dagsordenen. Der var blandt andet kommet bemærkninger fra Thisted Sejlklub, der understreger, at klubben grundlæggende er imod byggeriet. Nogle bådejere får ødelagt deres udsigt ind mod byen, og nogle bådpladser vil komme til at ligge i skygge dele af året, fremgår det af brevet til kommunen.

Høringssvarene har dog ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Støtte fra regionen

Samme dag fik byggeprojektet også støtte fra en anden front, nemlig fra regionens forretningsudvalg. Bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus havde anmodet regionsrådet om en støtteerklæring, som kan bruges i forhold til at søge fonde om penge til byggeprojektet.

Det sagde politikerne i forretningsudvalget ja til. I støtteerklæringen understreges det, at Dokken har været kraftigt medvirkende til, at der ikke længere er akut mangel på praktiserende læger i Thisted by.

Det forklares desuden, at den særlige konstruktion bag behandlerhuset, som ejes af en erhvervsdrivende fond, er historisk begrundet. Fonden blev oprettet til formålet i 2005 af daværende Viborg Amt og Thisted Kommune. Ved stiftelsen indskød Viborg Amt en kapital på 1,2 millioner kroner, og Thisted Kommune indskød grunden, som huset er opført på. Hvis man havde etableret behandlerhuset i dag, havde man formentlig valgt en anden ejerkonstruktion, hvor Thisted Kommune og Region Nordjylland ville eje huset sammen, fremgår det af støtteerklæringen.

Det har nemlig tidligere vist sig at udgøre et problem, at Behandlerhuset Dokken ejes af en erhvervsdrivende fond. Region Nordjylland og Thisted Kommune har tidligere sammen søgt om en bevilling fra Sundhedsministeriets sundhedshuspulje, da den var udbudt i 2019, men fik afslag under henvisning til, at midlerne ikke kunne overdrages til en privat fond efterfølgende.

Er sendt i udbud

Tage Leegaard, formand for bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, oplyser, at byggeprojektet er sendt ud i indbudt licitation. Fristen til at afgive bud udløber om cirka fire uger.

- Når vi kommer fire uger længere frem er vi klogere på mange ting, fastslår han.

Bestyrelsen er desuden tæt på at have en betinget aftale om køb af grunden på plads med Thisted Kommune, fortæller formanden.

- Vi er gået i gang med en proces, hvor vi gør alt, hvad vi kan, for at få det her til at gå så hurtigt som muligt, siger Tage Leegaard.

Planerne for en udvidelse af Dokken har været undervejs i mange år, og med tiden er projektet blevet nedskaleret, så der nu er tale om en udvidelse på cirka 1000 kvadratmeter samt en mellembygning på cirka 300 kvadratmeter.