To små ord: "Kan" eller "skal" vægter forskelligt

THISTED:"Skal" Thisted kommune indføje sociale klausuler i kommunen nye retningslinjer for indkøb og udbud - eller "kan" det gøres.

Spørgsmålet var anledning til en længere politisk meningsudveksling på det seneste møde i kommunalbestyrelsen. Den ente med en afstemning, selv om sagen blot var på dagsordenen til efterretning. Og så stemmes der normalt ikke.

Afstemningen endte med, at 24 medlemmer af kommunalbestyrelsen tog sagen til efterretning, et medlem gjorde det ikke - og en enkelt undlod helt at tage stilling.

Ordlyden i de nye retningslinjers næstsidst afsnit på side fire lyder fortsat, at der "kan indarbejdes klausuler eksempelvis ift. anlæg, som sætter krav for oprettelse af lærepladser, ansættelse af ledige, overholdelse af menneskerettigheder mv." Men det "skal" der ikke.

- Det er ærgerligt, at det ikke er en beslutningssag. De sociale hensyn er ikke skarpe nok, sagde Jan Fink Mejlgaard (S), da han argumenterede for, at "kan" burde være et "skal".

- Vi ønsker uddannelsespladser til unge. Derfor må vi gå forrest og stille krav, lød det fra Jan Fink Mejlgaard, som også fandt, at et klart formuleret krav om sociale hensyn også kunne modvirke social dumping.

Partifællen Peter Skriver Nielsen bakkede op.

- Offentlige indkøb og udbud skal være med til at fremme social ansvarlighed, sagde han, mens Morten Bo Bertelsen (SF), konstaterede, at kommunen med afsæt i teksten i de nye retningslinjer "kan" overholde menneskerettighederne, men ikke "skal" gøre det.

- Jeg har været del af denne diskussion mange gange tidligere. Vi får vist, hvor vi står, så det handler også om ideologi, sagde Morten Bo Bertelsen.

Peter Larsen (V) fandt debatten om "kan" eller "skal" i orden.

- Formuleringen i retningslinjen er fin. Find nogen sager, hvor tingene ikke fungerer, så kan vi skrive "skal", sagde Peter Larsen, under debatten, der endte med, at der ikke blev ændret et ord. Fremover "kan" der udarbejdes sociale klausuler i retningslinjen for kommunen indkøb og udbud, men det "skal" der ikke.