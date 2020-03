To store sport-events i Thy aflyser

THISTED:Tirsdag aften meldte Danmarks Cykel Unions formand Henrik Jess Jensen ud, at DCU og klubberne i Danmark aflyser samtlige cykelløb til og med 30. april.

Lokalt betyder det, at cykelløbet Sparekassen Thy Løbet, som er en del af påske-cuppen ”3 Dage i Nord”, er aflyst.

Løbet, som arrangeres af Thy Cykle Ring, skulle have været afviklet 12. april i Hanstholm.

- Det er med stor beklagelse, at vi aflyser Sparekassen Thy Løbet og ”3 Dage i Nord” i år. Vi ved, at det var et løb og en cup som mange cykelryttere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, havde sat kryds i kalenderen ud for, og set frem til, siger formand for Thy Cykle Ring, Ole Iversen.

- ”3 Dage i Nord” er støt vokset de seneste tre år, og et blevet et af de store danske cykelbegiveheder for licensryttere fra en stor del af Skandinavien - med deltagelse af 700 ryttere i 2019. Et tal vi forventede ville blive større i år. Men aflysningen er ikke slutningen på 3 Dage i Nord. Løbet vender tilbage efter Corona, siger formanden for TCR, der er sikker på, at cykelrytterne bakker 100 procent op om arrangørernes beslutning.

Nu håber arrangørerne, tre Nordjyske klubber Thy Cykle Ring, Hjørring CC og Aalborg Cykle Ring, at få muligheden for at få det afviklet senere på året.

Men det vil blive i en “light-udgave” - da løbet er en tre-dages cup - afviklet på tre hinanden følgende dage, og det kan blive svært at finde et lignende “vindue” i kalenderen.

For Thy Cykle Ring som klub betyder Corona-situatioen også, at de fysiske aktiviteter er sat på stand-by.

Fællestræninger og møder er aflyst.

Ryttere vil nu træne alene på vejene, eller hjemme i “cykelværelset” på “hometræneren”.

Også på motionssiden rammer Coronaen et andet stort arrangement i Thy.

En Forårsdag i Thy, for løbere og motionscykelryttere, som skulle have været afviklet 4. april i Thisted er blevet aflyst og er i stedet blevet programsat til afvikling lørdag 2. maj.

Løbet tiltrak sidste år 600 deltagere løbere og cykelryttere fra hele Nord og Vestjylland.

En Forårsdag i Thy skulle for første gang i år arrangeres af TGI (Thisted Gymnastik og Idræts Kultur) i samarbejde med Thy Cykle Ring og klubber i Thy.

De over 100 deltagere der allerede har booket til En Forårsdag i Thy, får alle deres indbetalinger tilbage.