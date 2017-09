To uheld ramte på næsten samme tid

THY: Midt- og Vestjyllands Politi blev lørdag eftermiddag holdt travlt beskæftiget i Thy, hvor to uheld skete med kort tids mellemrum.

Klokken 15.45 stødte en bil ført af en 20-årig mand fra Holstebro sammen med en anden bil, som havde en 50-årig mand fra Struer bag rattet.

Den 20-årige kom kørende ad Klostergade i Vestervig mod syd, og uheldet skete i et højresving, hvor Klostergade møder Vestergade.

Ifølge vagtchef Erik Kristensen kom ingen personer til skade ved uheldet.

Knap så godt gik det for en 37-årig mand fra Vestervig, som syv minutter senere, klokken 15.52, kom ud for et solouheld på Vestervigvej i Hassing mellem Bedsted og Koldby.

Uvist af hvilken årsag kørte manden af vejen.

- Ved uheldet klappede mandens lunge sammen, og han blev fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital. Han er ikke i livsfare, fortæller vagtchef Erik Kristensen.