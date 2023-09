To unge mænd i vild voldsspiral: Delte øretæver ud og filmede det

Når ting stikker af, kan det gå rivende galt, og det er præcis hvad der skete for to velvoksne 17-årige, som over et par måneder fik sig viklet ind i en voldsspiral, som udviklede sig til flere tilfælde af ydmygelsesvold af stadig grovere karakter.

Nu er den ene af de unge mænd, han er fra Thyholm-området, sigtet for fem tilfælde af ydmygelsesvold, mens kammeraten fra Skive er sigtet for to tilfælde, oplyser lokalpolitiet i Skive, som har klokkeklare beviser i sagen. Mændene har nemlig filmet sig selv, mens de udførte volden på sagesløse henholdsvis på rutebilstationen i Thisted, i Bruuns Galleri i Aarhus samt i to tilfælde i Skive.

- Vi får hele sagen rullet op, da vi i anden sammenhæng får fat i den ene af de 17-åriges mobiltelefon. På telefonen udfolder der sig et galleri af videoer, som dokumenterer de fem tilfælde af ydmygelsesvold, oplyser politiassistent Niels Bach, lokalpolitiet i Skive.

Han beskriver et forløb, der begynder 29. juli på rutebilstationen i Thisted og herfra udvikler sig til flere - og stadig grovere episoder i den følgende tid. Alt sammen dokumenteret på gerningsmændenes egne videoer.

- Optagelsen fra Thisteds viser, hvordan de to passer en mand op og tildeler han slag på halsen og skub. Den ene af de to filmer episoden, den anden slår og skubber, fortæller Niels Bach.

To af duoens dokumenterede voldsudøvelser er sket i Skive. I det ene tilfælde passer de sent på aftenen et yngre par op i Skive midtby. Manden i parret overfaldes med slag i ansigtet, viser videoen på mobiltelefonen.

- Efter slagene tvinges han til at knæle og til at kysse den ene gerningsmands sko, oplyser Niels Bach.

Mønsteret gentager sig næste gang, duoen slår sig løs under en aftentur i Skive. Også her passes et yngre par op. Manden tildeles flere knytnæveslag i ansigtet, hvorefter han tvinges til at fremsætte ydmygende udtalelser, inden han tildeles flere slag.

Situationen udvikler sig, da et mandligt vidne vil lægge sig imellem. Han får slag i ansigtet med flad hånd og klar besked på at blande sig udenom, forklarer Niels Bach.

Den sidste af duoens fotodokumenterede voldsepisoder sker, da de 17-årige er i Aarhus. Her møder de en 21-årig mand i Bruuns Galleri, som umotiveret tildeles slag i ansigtet af den 17-årige fra Thyholm, mens kammeraten fra Skive filmer. I andre situationer har de to byttet roller.

Niels Bach oplyser, at de to forurettede par fra Skive begge har anmeldt voldsepisoderne, mens politiet ved hjælp af de 17-årige knivskarpe billeddokumentation af episoderne har fundet frem til de tre øvrige forurettede.

Den 17-årige thyholmer er sigtet for fem tilfælde af vold, mens hans kammerat fra Skive, som primært har lavet filmoptagelserne, er sigtet for to tilfælde af vold i de situationer, hvor han har overladt filmarbejdet til kammeraten for selv at slå.