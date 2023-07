To vennepar åbner nyt badehotel og bistro i kystby

VORUPØR:Endelig sker det. Godt to år senere end oprindeligt planlagt er to vennepar fra Vorupør klar til at slå dørene op til Vorupør Badehotel og den tilhørende Bistro 123.

Med havudsigt fra værelserne, franske retter på menuen og et personale, der for længst er ansat, glæder ejerne sig til at byde både turister og fastboende indenfor.

- Vi er så klar, fastslår Sigrid Bruun Jakobsen.

Hun og Peter Joseph købte sammen med parret Nanna Nyhus og Tomas Aagesen bygningen på Vesterhavsgade 123 i Vorupør tilbage i december 2020.

Baggrunden var, at Tomas Aagesen drev surfbutikken VØ Surfshop fra lejede lokaler på en anden adresse, og da ejeren ville bruge bygningen til andet formål, måtte Tomas Aagesen på jagt efter et alternativ.

Løsningen blev at gå sammen med vennerne og købe huset på den anden side af gaden.

Et eksisterende hus på Vorupørvej 123 er blevet totalt renoveret og har fået en tilbygning i form af en bistro. Huset rummer desuden Vorupør Badehotel samt VØ Surfshop. Foto: Bo Lehm

Det lykkedes dog ikke at blive klar med den ny butik i 2021, så her foregik salget fra en container på adressen, imens Tomas Aagesen og Peter Joseph og andre håndværkere gik i gang med at renovere og ombygge huset.

De to har i en halv snes år drevet tømrerfirma sammen og har derfor kunnet lave meget af arbejdet selv.

Det var egentlig også planen at blive klar til at åbne Vorupør Badehotel allerede til sommersæsonen 2021, men sådan gik det som bekendt slet ikke. Tilladelserne trak ud, og byggeriet gik i stå.

I stedet stillede de to vennepar ikke blot en container op som surfbutik, men de skaffede også et festtelt og en foodtruck, så de kunne servere mad udendørs. På den måde kunne de tage lidt forskud på den bistro, som hele tiden også har været en del af planerne for bygningen. Da bistroen og hotellet heller ikke blev klar til sommeren 2022, gentog de konceptet med en foodtruck.

Nu står alle bygningens tre elementer færdige og er godkendt til brug.

Udsigten fra et af hotelværelserne, som alle har en individuel indretning. Billedet her er taget, før byggeriet var helt færdigt. Foto: Bo Lehm

Badehotellet rummer syv værelser, der alle er indrettet forskelligt. Prisen på et dobbeltværelse vil komme til at ligge på mellem 1250 og 1550 kroner pr. nat, afhængigt af værelset. Udgangspunktet er, at prisen vil være den samme året rundt. Det er uden morgenmad, som kan tilkøbes.

Bistroen får plads til 50 spisende gæster ad gangen og flere, hvis lokalet danner ramme om et selskab.

LAG Thy-Mors gav i 2021 366.000 kroner til Vorupør Badehotel ApS, og samme år fik Bistro 123 tildelt hele 618.918 kroner fra FLAG Thy-Mors.

- Vi har ønsket at skabe arbejdspladser både til os selv og i byen, hvor vi gerne vil bidrage til den udvikling, der er, siger Sigrid Bruun Jakobsen og tilføjer:

- Vi går efter, at der altid vil være en af ejerne til stede, og planen er, at vi i højsæsonen alle vil være her.

Tomas Aagesen og Peter Joseph har via deres tømrerfirma meget arbejde i København, og det vil de ikke helt opgive. Men efter at begge de to vennepar er blevet forældre, er der opstået et stærkere ønske om at skabe et arbejdsliv tættere på hjemmet.

Peter Joseph er født og opvokset i Vorupør. Sigrid Bruun Jakobsen flyttede til byen i 2010.

Både Tomas Aagesen og Nanna Nyhus er fra København, men er kommet i Vorupør i mange år. De købte hus i byen i 2016 og har boet der siden.

Tomas Aagesen og Peter Joseph lærte hinanden at kende, fordi de begge surfer. Surfbutikken, som Tomas Aagesen købte af en fælles ven i 2011, var den første surfbutik i Vorupør. Her kan man nu købe surfbrætter, som Peter Joseph selv designer og får fremstillet i Kina.

Selv om bistroen er tænkt som et spisested, vil man også kunne komme ind og blot købe en drink. Foto: Bo Lehm

Selv om bistroen er tænkt som et spisested, så vil man også kunne komme ind og bare købe en drink.

- Det indbyder trappen også til om sommeren. Vi ønsker at skabe et samlingspunkt for turister og lokale. De sidste to år har vi kunnet se, at der kom alle mulige forskellige slags mennesker, siger hun, og Peter Joseph tilføjer:

- Vi vil helt sikkert komme til at lave nogle aktiviteter til sommer igen, ligesom vi har gjort de seneste to år, for det er blevet taget godt imod. Mange synes, det har været hyggeligt. I år får vi bare muligheden for at være indendørs, når det regner eller blæser.

Lige nu glæder de sig bare til at komme i gang. Hele byggeprocessen har taget meget længere tid, end de to par havde regnet med. Også her i 2023, hvor de oprindelig havde håbet at åbne 1. april. Men det trak ud med at få den sidste ibrugtagningstilladelse. Den er på plads nu, så planen er at åbne stille og roligt i løbet af weekenden.

- Det er fedt omsider at kunne sige, at nu åbner vi, fastslår Sigrid Bruun Jakobsen.