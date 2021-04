To vidt forskellige halvlege

Thisted FC

HVA Sydthy

0-2

fodbold, serie 2

THISTED:HVA Sydthy fortsatte søndag deres fine pointhøst i serie 2, da de på udebane mod Thisted FC hentede en sejr på 2-0. Omvendt er deres modstander fra TFC fortsat uden point.

- Jeg synes, at vi var klart bedst i første halvleg, men vi kunne ikke sparke bolden i kassen, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær. Hos HVA Sydthy mente de, at deres første halvleg var under niveau.

- Vi var ikke gode nok i første halvleg, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

Hjemmeholdet fra Thisted FC var det mest chanceskabende i første halvleg, og de kom blandt andet frem til to friløbere. Meget symptomatisk for deres sæson fik de dog ikke puttet bolden i mål, og derfor var stillingen til halvleg 0-0.

Til anden halvlegs start fik HVA Sydthy bedre styr på deres spil, og i det 53. minut kom de foran, da Mikkel Bekhøj Jensen sparkede et langskud i kassen. I det 65. minut fordoblede en særdeles velspillende Rasmus Henriksen så udeholdets føring. Efter fornemt forarbejde af Jonas Bojesen kunne han sparke bolden i et tomt mål. Efter scoringen var gæsterne fortsat bedst, dog blev det ikke til flere scoringer trods flere fine chancer.

- Efter pausen fik vi meget bedre styr på midtbanen, og set over hele kampen var det også fortjent, at vi vandt, siger Gotfred Schmidt. Hos hans trænerkollega fra Thisted FC er opfattelsen, at pointene nok skal komme.

- Det er ikke meget der mangler for os, og skulle vi ende med at rykke ned, ville det ikke være en katastrofe, siger Jacob Kjær.

Med sejren topper HVA Sydthy rækken, det ligger Gotfred Schmidt dog ikke meget betydning i på nuværende tidspunkt.

- Indtil nu har vi spillet mod nogle gode hold, og jeg tror egentlig, at alle hold i rækken kan slå hinanden på en god dag, så det bliver tæt, siger han.

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Mikkel Bekhøj Jensen (53). 0-2 Rasmus Henriksen (65).