Tobias var en lille purk, da han begyndte af surfe med sin far: Nu kan han blive verdens bedste

KLITMØLLER:Når verdens 40 bedste windsurfere indtager vandet ud for Hummerhuset i Klitmøller, håber den lokale windsurfer, Tobias Bjørnaa, at kunne indtage en af podiepladserne i U17. Vejen derop er brolagt med hårdt arbejde og et surftalent ud over det sædvanlige.

Tobias Bjørnaa har surfet med sin far Mads i al den tid, han næsten kan huske. Han har været drevet af lysten til at lege på vandet og konkurrere.

- Jeg har altid været vild med at konkurrere. Det der med verdensmesterskaber er noget, der kommet til med tiden, hvor jeg er blevet bedre og bedre, fortæller Tobias.

Han er i dag en af et helt kuld af unge surftalenter fra Surfklubben NASA i Klitmøller, der har vundet flere medaljer ved EM og VM de senere år – senest ved sidste uges EM i SUP i Hvide Sande, der kastede fire medaljer af sig til Thy. Og det har en årsag.

Tobias Bjørnaa i aktion på vandet. Foto: John Carter/PWA

- Vi har noget af det bedste vand i verden at træne på lige udenfor døren. Derfor er jeg også gerne på vandet et par gange om dagen, hvis vejret ellers tillader det. Vi windsurfere hører til dem, der ikke har noget imod en stiv vind fra vest. Jo mere jo bedre, griner Tobias Bjørnaa.

I 2018 vandt han VM for U13 windsurfere, og den sejr gav mod på mere.

- Det er jo en drøm at kunne vinde et VM, og da det skete i 2018, gav det endnu mere energi i forhold til at træne endnu mere og blive endnu bedre. Mange vil måske se det som hårdt arbejde at bruge så mange timer på vandet, som jeg gør. Men jeg gør det fordi, jeg kan lide det og fordi det er en fantastisk sport at dyrke sammen med andre med samme passion, påpeger Tobias Bjørnaa.

Han har en kæmpe støtte i familien ikke mindst faderen Mads, der deler sønnens passion for windsurfing.

- Den støtte, jeg har fået af familien, er næsten ikke til at sætte ord på. Min familie har været med hele vejen og kørt mig til og fra mine træningspas og konkurrencer. Udstyret er jo ikke bare noget, man tager under armen på samme måde som til håndbold eller fodbold. Herudover kan de rigtige vindforhold være i Hanstholm den ene dag, Klitmøller den næste eller et tredje sted den tredje dag. Det skifter, og derfor er jeg taknemmelig for, at vi har samme lyst til at lege på havet i familien, under de bedste forhold, fortæller Mads Bjørnaa.

Det seneste år har han trænet målrettet henimod en podieplads i U17 til Cold Hawaii PWA Youth Windsurf Wave World Cup 2022, der afgøres den kommende uge i Klitmøller.

- Det bliver en hård kamp, hvor den største modstander nok er Anton Richter fra Tyskland.

Vi har sejlet tæt hele sæsonen og vi skal begge sejle op til vores bedste for at indtage førstepladsen, siger Tobias Bjørnaa.

Han har brugt sommeren på at træne intenst på Gran Canaria for at stå stærkest muligt til VM på hjemmebane.

- Det vil selvfølgeligt være en drøm at nå helt til tops på hjemmebane foran venner, familie og hele vores lokalområde. Intet er afgjort, før det sidste race er sejlet. Det bliver virkeligt tæt og spændende og derfor håber jeg også, at rigtigt mange vil følge konkurrencen i Klitmøller, siger Tobias Bjørnaa.

Wave Windsurfing er en opvisningsdisciplin, hvor man konkurrerer mand mod mand om at lave de højeste og bedste spring og figurer på bølgerne. Vinderen går videre i et elimineringssystem, hvor man til sidst ender op med at have de fire bedste tilbage og dermed kan placere podiepladserne.