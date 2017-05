Tøjkup i Hurup

HURUP: En tøjforretning i Hurup i Thy blev i nat udsat for et mindre tøjkup, da ukendte gerningsmænd brød ind i butikken klokken 2.59.

Udbyttet fra indbruddet blev 40 par cowboybukser, 20 skjorter og 20 trøjer. Tyvene kom ind ved at knuse en rude i forretningen.

Det er til gengæld også i øjeblikket cirka det eneste, politiet ved. Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at et vidne har hørt ruden blive knust og kort derefter hørte en bil gasse kraftigt op og køre hurtigt mod syd. Men derudover har politiet i øjeblikket ikke nogen spor at gå efter.