Tøm bilen før tyven: Flere tyverier fra biler i Hanstholm og Klitmøller

THY:Onsdag ved middagstid måtte ejerne af to udenlandske biler konstatere, at der havde været indbrud i des biler. Den ene stod parkeret på Kystvejen i Hanstholm, den anden på Ørhagevej i Klitmøller.

Tyven har skaffet sig adgang til bilerne ved at knuse en rude, hvorefter bilerne, inklusive handskerum, er blevet gennemrodet i et forsøg på at finde værdier, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Politiet har ingen mistænkte, men oplyser, at de to tyverier onsdag er de seneste af flere. Politiet har derfor en formodning om, at gerningsmanden - eller gerningsmændene er de samme.