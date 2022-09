Togbusser: Ingen anmeldelse af Arriva

THY:Politiet har ikke modtaget nogle anmeldelser af Arrivas busdrift mellem Thisted og Struer, hvor der siden maj har været indsat såkaldte togbusser i stedet for toget.

Som beskrevet i Nordjyske har passagerer kritiseret nogle af togbuschaufførerne for deres kørsel på ruten, hvor en del af strækningen bliver tilbagelagt ad meget små veje.

Samtidig bliver de fem busser, som Arriva har sat ind på ruten, betegnet som gamle og skramlende. Og ifølge en anonym buschauffør "med kendskab til forholdene på ruten" er vedligeholdelsen af busserne mangelfuld.

En af Arrivabusserne blev indregistreret første gang for knap 18 år siden, fremgår det af en søgning i Motorregistret.

Men trafikken har altså ikke givet anledning til politianmeldelser, oplyser Emil Enemark Sørensen fra Midt- og Vestjyllands Politis kommunikationsafdeling.

Heller ikke tungvognskontrollen, der varetages af Nordjyllands Politi, har fået anmeldelser om busserne.

- Men bustrafikken har vores fokus. Så hvis vi får konkrete henvendelser, prøver vi at sætte ind over for det. Og vi forsøger at gøre det på tidspunkter, hvor det er til så lidt gene som muligt. Det vil sige når bussen ikke er i rute, siger Claus Kjær-Pedersen, politikommissær og leder af Tungvognscenter Nord.

Han opfordrer folk med en konkret mistanke til at indgive en anmeldelse.

Togbusserne er sat ind, mens jernbanedelen på Oddesundbroen bliver renoveret. Ifølge den seneste tidsplan vil togdriften på Thybanen kunne genoptages 20. november.