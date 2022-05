Tomlen op for byggeplaner: Boligselskab vil forny område med 145 lejeboliger

THISTED:Thisted Bolig har en række projekter i støbeskeen, både nybyggeri og projekter for ombygning og forbedringer i tre af selskabets afdelinger, blandt dem afdeling 8 på Havrevej, hvor de seks røde boligblokke, der er opført i 1983 og ombygget i 1991, rummer i alt 145 lejeboliger, fortrinsvis med to og tre værelser.

Havrevej er af staten klassificeret som "forebyggelsesområde" - en betegnelse der viser, at der er brug for at forbedre miljøet for områdets beboere og skabe tryghed, tilgængelighed og bedre mulighed for at beboerne i området kan mødes. De ting vil Thisted Bolig tilgodese med områdefornyelsen.

145 familieboliger hos Thisted Bolig på Havrevej Thisted Boligs afdeling 8 på Havrevej består af seks boligblokke opført i 1983 og ombygget i 1991.

Fem blokke er på tre etager, en er på to. Bebyggelsen rummer 145 boliger fordelt på fortrinsvis to og tre værelses lejligheder med gennemsnitsstørreser på 60 og 79 kvadratmeter.

Som del af renoveringen med overskriften "Fremtidens Havrevej" med et budget på godt 40 mio. kroner plus moms, skal facaderne på de seks boligblokke bygges om, der skal laves opholdsarealer, større altaner, anlægges et fælleshus og laves nye ankomstveje og stisystemer i området.

Direktør Chano Sauer, Thisted Bolig, forventer. at Thisted Bolig kommer i gang med den planlagte områdefornyelsepå Havrevej, hvor de seks boligblokke rummer 145 boliger. Arkivfoto: Jens Fogh-Andersen

På det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, blev det besluttet at indstille at kommunalbestyrelsen giver projektet kommunens anbefaling. Sagen behandles i kommunalbestyrelsen 31. maj.

Med kommunens anbefaling åbnes der for, at fornyelsesprojektet kan opnå støtte fra Landsbyggefonden, som har behandlet sagen og afsat et beløb til formålet.

- Havrevej er i proces, og med tilkendegivelsen fra Landsbyggefonden udvikler tingene sig positivt, siger direktør Chano Sauer, Thisted Bolig. Landsbyggefonden har reserveret 16,9 mio. kroner til støtte til projektet.

- Jeg har en forventning om, at vi kommer i gang på Havrevej i overensstemmelse med den tidsplan, der er for projektet, siger Chano Sauer, som tidligere har sat den forventede start for områdefornyelsen til 2023.

- I forhold til usikkerheden, der lige nu præger bygge- og anlægsbranchen, er der ting, som lige nu er lidt for spændende i forhold til flere af de planer, der er lavet, men i og med at Landsbyggefonden vurderer, at projektet opfylder betingelserne for at få støtte og i forventning om, at kommunalbestyrelsen vil anbefale projektet, så håber jeg, at vi kommer i gang, siger Chano Sauer.

Ud for områdefornyelsen på Havrevej arbejder Thisted Bolig med planer for at renovere sine boliger i afdeling 1, Tingstrupvej og Kappelstensvej samt i afdeling 4, Grønningen. Renoveringsplanerne repræsenterer en samlet investering på 190 mio. kroner, inklusive moms, og vil omfatte i alt 265 boliger.