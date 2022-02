Top-boksning i Thy: Thisted Atlet Club medvært for De Jyske Mesterskaber

THISTED:I samarbejde med Danmarks Bokse Union skal bokseklubben Thisted Atlet Club fra 22. til 24. april være medvært for De Jyske Mesterskaber i boksning. Under mesterskabet med boksning i topklasse findes årets jyske mester 2022. Stævnet afvikles i Thyhallen.

Den 59 år gamle, traditionsrige Thisted-klub har store ambitioner, når den for første gang er udvalgt til at løfte opgaven som medvært for et Jysk Mesterskab.

- Vi glæder os til at kunne præsentere dansk boksning i Thisted kommune, og håber thyboerne vil bakke op om mesterskabet, der kommer til at løbe over 3 dage, siger Bjarne holm, formand for Thisted Atlet Club.

Bjarne Holm er glæder sig over, at Thisted er valgt som hjemby for mesterskaberne, men byen er en traditionsrig bokseby med en traditionsrig bokseklub.

Opbakningen til Thisted Atlet Club har altid været god, og et Jysk Mesterskab er noget særligt. Blandt medalje-favoritterne er der flere nordjyske boksere med potentiale til at dominere boksescenen i årene fremover.

Lars Brovil, formand for Danmarks Bokse-Union, DaBu, ser med forventning frem til samarbejdet om mesterskabet.

- Thisted Atlet Club har budt ind på opgaven med ambitioner om at lave et fantastisk mesterskabskulisse, siger DaBu-formanden.

- Vi glæder os over, at Thisted kommune er med som samarbejdspartner, og håber at thyboerne støtter op om eventen i byen. Vi glæder vi os til seværdig og medrivende boksning i det nordjyske til april, siger Lars Brovil.