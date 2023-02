Topchef afviser kritik: Vi hørte intet fra havnen

THISTED:"Hanstholm Havn har en vision om at blive CO2-neutral og Europas grønneste fiskerihavn".

Det fremgår af teksten til punkt 50 på Thisted Kommunalbestyrelses dagsorden til mødet 29. marts 2022. Her godkendte en enig kommunalbestyrelse at sende et debatoplæg om planlægning for etablering af seks vindmøller på Hanstholm Havns moler og på et areal syd for havnen i offentlig høring.

Det var første skridt til at realisere et projekt for at rejse seks møller, alle med en højde op til 180 meter. To af møllerne skulle stå på havnens eksisterende vestlige mole, fire andre på et kystnært areal syd for havnen.

Der står allerede møller øst for Hanstholm Havn, men havnen har planer om at opstille seks store møller, to ved vestmolen og fire kystnært på et areal syd for havnen. Foto: Thisted kommune

- Thisted Kommune har stor opmærksomhed på grøn omstilling og på vindmøller. Også i forhold til Hanstholm Havn. Ingen tvivl om det, for det er en sag med topprioritet, siger teknisk direktør Morgens Kruse Andersen, Thisted Kommune.

Derfor erklærer direktøren sig "lodret uenig" med Nils Skeby, direktør for Hanstholm Havn fra august 2020 til 18. april 2022, da han opsagde sin stilling, når han i Nordjyske 1. februar kritiserer kommunen for ikke at understøtte havnens grønne omstilling.

Blandt Skebys arbejdsopgaver var indenfor en to-årig periode at udvikle havnen til at blive Europas første CO2-neutrale fiskerihavn og skabe rammerne for, at havnen kunne indgå en aftale med selskabet European Energy om etablering af et PtX-anlæg på havnens nye baglandsareal. Havnen og European Energi har indgået en hensigtserklæring om PtX-projektet.

Men ud over hensigtserklæringen og kommunalbestyrelsens beslutning om at sende debatoplægget om vindmølleprojektet i høring, er der ikke sket så meget med havnens grønne omstilling, der er en del af arbejdet med at udvikle nye forretningsområder, som kan øge indtjeningen.

I en artikel i Nordjyske 1. februar kritiserer Nils Skeby kommunen for ikke at understøtte den grønne udvikling. Blandt andet i forbindelse med vindmølleprojektet var havnen ifølge Nils Skeby "handlingslammet". Han oplevede ikke at få nødvendig hjælp og støtte til myndighedsbehandling. Det burde være en kommunal topprioritet, sagde han med henvisning til, at møllerne var en forudsætning for at realisere planerne om PtX-anlægget.

Forkert fremstilling

- Fremstillingen er ikke korrekt. Der blev talt om vindmøller allerede i 2020, da Nils Skeby var tiltrådt, men der gik ret lang tid, for kommunen modtog relevant materiale, der kunne indgå i sagsbehandlingen af et vindmølleprojekt, siger Mogens Kruse Andersen.

Først i efteråret 2021 modtog kommunen en beskrivelse af vindmølleprojektet. Den var grundlag for en længere dialog med øje for at udarbejde debatoplægget for projektet. De sidste rettelser blev lavet i begyndelsen af 2022, og blev efterfølgende behandlet i udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik samt i økonomiudvalget, inden det 29. marts blev godkendt af kommunalbestyrelsen.

- Der gik en måned, fra debatoplægget var færdigt, til kommunalbestyrelsen godkendte, at det kom i høring. Det skal ses i forhold til, at vi i august 2021 ikke havde noget materiale. Dette til trods for, at der havde været masser af medieomtale af havnens visioner om grøn omstilling, siger Mogens Kruse Andersen.

- Derfor tog jeg i august 2021 kontakt til Nils Skeby blandt andet for at drøfte vindmølleprojektet og få gang i processen. Der var brug for, at kommunen blev orienteret om strategierne for havnens udvikling, så de planmæssige forhold understøttede den. Når der laves nye lokalplaner for havnen er forvaltningens tidsforbrug typisk et til halvandet årsværk, siger Mogens krise Andersen.

Han tilføjer, at kommunen ikke har modtaget konkret materiale fra havnen om PtX-projektet trods væsentlig medieomtale af det.