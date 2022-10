Topopgør i Serie 2: Koldby/Hørdum smed sejren til sidst

HØJSLEV:Lørdag var der dømt topopgør i Serie 2. Førerholdet fra Højslev Station IF fik besøg af andenpladsen Koldby/Hørdum IF. Her viste gæsterne fra Koldby/Hørdum IF flot spil, men til sidst var Højslev Station IF kyniske, så kampen endte 3-3.

- Vi var forberedte på en tæt kamp, og det var vigtigt for os at vise, at der er en grund til, at vi ligger, hvor vi gør. Det synes jeg, vi gjorde, og vi styrede spillet i store dele af kampen, siger træner for Koldby/Hørdum IF, Hanne Sand Smed.

I første halvleg havde Koldby/Hørdum IF styr på kampen og tillod ikke mange chancer. Samtidig formåede de flere gange at blive farlige på omstillinger.

Efter 23 minutter bragte de sig også foran, da Rasmus Munkholm blev spillet fri i en kontra, og han gjorde det til 1-0 til gæsterne.

Den føring blev fordoblet med seks minutter til pausen. Igen lykkedes det Koldby/Hørdum IF at slå kontra, og denne gang var det Magnus Lindbjerg Andersen, som fik bolden over stregen.

Hjemmeholdet havde ikke mange chancer i første halvleg, men to minutter efter slog de til og reducerede til 1-2.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle blive ved med at stå dybt og ikke give dem bagrum at spille i, fordi vi ved, at de er farlige og skal ikke bruge mange chancer til at score, siger Hanne Sand Smed.

Kort inde i anden halvleg kom Koldby/Hørdum IF igen igennem på en kontra. Bolden endte hos Mikkel Andersen, som bragte gæsterne foran 3-1.

Som anden halvleg skred frem begyndte begge hold at skifte od og rotere på positionerne. Det gav hjemmeholdet mere plads, og efter 79 minutter kom de igennem og scorede til 2-3.

I de sidste minutter var der chancer til begge hold, hvor Koldby/Hørdum IF flere gange var farlige på standardsituationer. Men med tre minutter igen opstod en halv chance til Højslev Station IF, som de kynisk udnyttede og udlignede til 3-3.

- Den kommer til at tage lidt tid for os at komme over, fordi vi var så tæt på at vinde. Men vi skal blive bedre til at lukke af, så vi ikke er afhængige af, at score så mange mål hver kamp, siger Hanne Sand Smed.

Koldby/Hørdum IF ligger fortsat nummer to med en kamp tilbage. De har otte point op til Højslev Station IF, som er sikret oprykning. Bag dem følger MorsØ FC, som er fire point efter, men som har spillet en kamp mindre.