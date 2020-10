Topper Serie 1: Thisted FC vinder igen

STØVRING:Der var vigtige point på spil i toppen af Serie 1, da Thisted FC onsdag aften mødte Støvring IF på udebane. Her lykkedes det for Thisted FC at hente alle tre point, hvilket giver dem en foreløbig førsteplads i puljen.

Det var også gæsterne, der kom bedst fra land onsdag aften, og der var kun spillet 30 sekunder, før Thisted FC havde spillet sig igennem til deres første chance, som dog gik forbi målet. Ellers var det en første halvleg, hvor Thisted FC var mest på bolden, men hvor hjemmeholdet kom til de farligste chancer.

- Støvring IF ville gerne spille på omstillinger i første halvleg, og det fik vi ikke lukket ordenligt ned for. Derfor var vi fint tilfredse med, at der fortsat stod 0-0 ved pausen, siger Thorbjørn Larsen, som er træner for Thisted FC.

I pausen rokerede Thisted FC lidt rundt, så de spillede med en ekstra angriber. Det betøde, at gæsterne blev meget farligere foran målet, og efter 68 minutter lykkedes det også at få bolden over stregen. Målet kom efter et angreb i højre side, hvor bolden blev spillet skråt tilbage til Kasper Yde i det lille felt, som sparkede bolden ind i det lange hjørne.

- Efter scoringen skulle de frem på banen, så de begynde at spille med meget lange bolde op til deres angriber. Men vi formåede heldigvis at få dem afværgede, siger Thorbjørn Larsen.

I slutminutterne satsede Støvring IF mere offensivt, og det gav nogle kontramuligheder til Thisted FC den anden vej. Og efter 91 minutter formåede Frederik Vestergaard Kristensen også at omsætte et kontraangreb til et mål til 0-2 og dermed lukke kampen.

- Alt i alt spillede vi en fin kamp, og det er altid dejligt at spille til nul og få tre point, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, serie 1

Støvring IF

Thisted FC

Resultat: 0-2

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Kasper Yde (68), 0-2 Frederik Vestergaard Kristensen (91)