Tordner mod skolestrukturplan i 11. time: Det er en ommer

THY:Thisted Kommunes plan for en ny skolestruktur har snæver fokus på økonomi og lægger op til en beskeden besparelse her og nu. Men den risikerer at skabe store problemer for børnene og for lokalområderne i kommunen.

Det mener SF Thy-Mors, som vender tommelen ned over for planen, der vil lukke fem af kommunens skoler og skoleafdelinger - og samle overbygningsseleverne på færre skoler.

"SF ser gerne udviklinger, som styrker børnelivet og løfter de problemer, som vi står overfor i kommunen. Men dét har analysen af folkeskoleområdet ikke forholdt sig til, og derfor må vi vende debatten på hovedet og starte forfra", hedder det i et udspil om skolestrukturplanen, som kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til 27. juni.

Større frihed

Udspillet er blevet til efter at en arbejdsgruppe i partiforeningen har gennemgået kommunens analyse, og "lyttet til berørte borgere, forældre og elever".

I stedet for at nedlægge skoler lægger SF op til at give skolerne større frihed til at "videreføre den gode udvikling, de allerede er i gang med". Styringen af skolerne skal forenkles, og de skal "så vidt muligt løses fra snævre bånd fra både staten og kommunen".

Partiet peger på samarbejde mellem skoler inden for et område som et alternativ til skolelukningerne, med for eksempel fælles ledelse, lærerkræfter og faglokaler og aktiviteter. "F. eks. som en videreudvikling af Hannæs-modellen", hedder det med henvisning til Hannæs-Østerild Skole, hvor tre skoleafdelinger i en årrække har haft fælles ledelse.

Landsbyordninger

Desuden vil partiet gerne etablere børnehuse eller landsbyordninger med dagpasning, indskoling og SFO. Men også på større skoler kan det være hensigtsmæssigt med en bedre sammenhæng mellem børnehave og skole, mener SF - som også genopliver en gammel idé om at skolerne - uden for skoletid - skal være lokale kulturcentre.

Partiet kritiserer endvidere kommunen for ikke at have behandlet sociale forhold i bl. a. det område i Thisted, der er udpeget som et "forebyggelsesområde" i forhold til "ghetto-pakken".

Heller ikke kommunens planer for overbygningsskolerne bliver mødt med begejstring i SF. Ifølge planen skal de to skoler med de mindste overbygningsafdelinger, Hanstholm og Vesløs, afgive 7.-9. klassetrin. Og for sidstnævnte betyder det lukning, da Vesløs Skole er en ren overbygningsafdeling under Hannæs-Østerild Skole.

SF erkender, at det kan knibe med at tilbyde både en bred vifte af valgfag og veludrustede faglokaler i skoler med små overbygninger. Men det vil man løse med samarbejde mellem skolerne og ved at den kommunale ungdomsskole udbyder de mere "smalle fag".

Partiet opfordrer kommunen til at gøre op med både "demografireguleringen" og den ressourcetildelingsmodel, som begge er med til afgøre størrelsen på de beløb, der er til rådighed for den enkelte skole.

Og mens man i øvrigt taler for mindre centralisering, så peger SF på driften af bygninger som et område, der måske bedre kunne løses centralt. Det samme gælder finansieringen af specialundervisningen - som dog i forvejen i vid udstrækning er organiseret centralt.

Måske ja til revideret plan

Samlet set er konklusionen et nej til skolestrukturplanen:

"Der er behov for en ny skolestrukturdebat, som tager udgangspunkt i børnene og som langt bredere inddrager børn, forældre, lærere og lokalområderne - og som tager afsæt i et ønske om udvikling, og ikke afvikling af skoler og lokalområder", hedder det.

Ifølge partiforeningsformand Thorkil Olesen er det dog ikke udelukket, at SF i sidste ende vil stemme ja til en revideret plan:

- Det er jo ikke sådan, at vi siger nej til forandring. Men et kræver noget mere debat og analyse. Og som planen ligger nu, så bliver det et nej, siger han.

Thorkil Olesen erkender, at Thisted Kommune i dag ligger i bund med størrelsen af bevillinger pr. elev i folkeskolen, samtidig med at skolestrukturen er mere decentral - og dermed dyrere - end i de fleste andre kommuner.

- Det kan godt være, at der er brug for flere penge. Men at skolestrukturen er decentral, det har jo noget med geografien at gøre. Vi er nødt til at have mange skoler, selv om det koster, siger Thorkil Olesen.

Både han og SF's enlige kommunalbestyrelsesmedlem, Morten Bo Bertelsen, har været med i den arbejdsgruppe på seks personer, som står bag skolestrukturudspillet fra SF - der kommer få dage før fristens for høringssvar udløber torsdag 24. maj.

- Det er rigtigt, at vi kunne have været tidligre ude. Men det har været vigtigt for os at lytte til, hvad der er blevet sagt på borgermøder og af forældre og andre i øvrigt, siger Thorkil Olesen.

Nordjyske har mandag formiddag forgæves forsøgt at få et kommentar fra Morten Bo Bertelsen.