Jæger tog fejl - troede det var en gås: Svane måtte lade livet

THISTED:En 46-årig mand fra Thisted har fået en bøde for at skyde en knopsvane. Det kommer til at koste ham 5000 kroner. Ifølge politiet tog manden, som er jæger, fejl.

- Han troede, det var en gås. Så han bliver altså sigtet for at have overtrådt jagtloven, siger politikommissær, Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Knopsvanen er fredet og er en af de største fugle, vi har i Danmark.

Uheldet skete ved Skjoldborg søndag formiddag.