Totalskadet: Kraftig brand i lejlighed

NORS: Lørdag formiddag udbrød der en kraftig brand i en lejlighed på Røgerivej i Nors. Nordjyllands Beredskab fik en anmeldelse om branden klokken 10.15.

– Lejligheden er bygget sammen med en industribygning, som tidligere husede et røgeri. Nu er der frysehus, og små lagerrum med alverdens ting og sager, fortæller Lars Enevoldsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab I Thisted.

Ilden er formentlig opstået i lejlighedens køkken, og ejendommens beboere var selv hjemme og kunne slå alarm.

– Lejligheden er totalskadet. Flere rum er udbrændt, og resten af lejligheden står kulsort. Vi har en teori om, at væggen ind til industribygningen formentlig var isoleret med flamingo. Det giver en ekstra sort røg - og det brænder også godt, fortæller indsatslederen.

Brandfolkene skal nu have skilt bygningen ad for at være sikre på, at alle brandlommer er slukket helt. Desuden skal der luftes godt ud i blandt andet lagerrummene.

Nordjyllands Beredskab i Thisted får hjælp af Falck i Hanstholm til slukningsarbejdet.

– Der resterer nogle timers arbejde endnu, siger Lars Enevoldsen sidst på formiddagen.