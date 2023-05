Træt af hul i jorden: Men nu bliver affaldsstation snart færdig

THISTED:I mere end en måned har torvet været et hul i jorden.

Eller i hvert fald: Udgravningen til en kommende affaldsstation har fyldt rigtig meget på Nytorv i Thisted. En stribe parkeringspladser er blevet inddraget, og i sidste uge var der yderligere travlhed på torvet, da den rørlagte å under torvet blev forsynet med en såkaldt strømpeforing.

Siden da er der til gengæld blevet rimelig stille omkring hullet. Men nu bliver arbejdet snart gjort færdigt, lover Jens Mølgaard Jensen, projektleder for etableringen af de affaldsstationer, som i det centrale Thisted skal erstatte de individuelle affaldsbeholdere.

Han forventer, at de nedgravede beholdere kommer på plads i løbet af denne uge. Herefter vil der dog fortsat være en del arbejde med bl. a. at lægge fliser omkring affaldsstationen.

- Vi har stadig et problem med at få leveret nogle typer beholdere. Det gælder blandt andet beholderne til glas, der skal være forsynet med en såkaldt flaskebremse, så det ikke larmer så meget, når man smider en flaske i, fortæller Jens Mølgaard Jensen.

Det gamle rør, der leder Thisted Å under Nytorv, blev strømpeforet i sidste uge. Og nu bliver arbejdet med etablering af affaldsstationen på torvet snart afsluttet, lover Thisted Kommune. Arkivfoto: Bo Lehm

Ikke mindst indehaveren af Nytorv Grill, Ella Laila Lorenzen, glæder sig til, at arbejdet med affaldsstationen snart får ende. For selv om forårssolen skinner, har hun afstået fra at sætte borde og stole ud til kunderne foran grillbaren i det lille, ottekantede hus.

- Det er ikke så sjovt at være nærmeste nabo til et hul i jorden, siger hun.

Ønske: P-vagter

Men specielt ser hun frem til, at der igen bliver lidt bedre parkeringsmuligheder på torvet, hvor en stribe p-pladse har været inddraget, mens arbejdet stod på. Affaldsstationen vil dog betyde, at i hvert fald to p-pladser forsvinder permanent.

Samtidig ønsker hun og hendes mand, Mogens Lorenzen, at Thisted igen får p-vagter, så den tidsbegrænsede parkering på torvet bliver respekteret til glæde for de af grillbarens kunder, der kommer i bil.

- Og så er vi også spændt på, hvordan det vil fungere med affaldsstationen. Men vi håber, at der ikke bliver gener i form af hverken lugt eller henkastet affald, siger Mogens Lorenzen.