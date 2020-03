Træt af regler om medicinbegrænsning: Får seks piller bragt per bud

THISTED:- Hvor er logikken i at skulle begrænse smittekilder i det offentlige rum, når man tvinger folk til at vandre flere gange til apoteket?

Det spørger Anne Mette Amby, der selv er stødt på de begrænsninger i salg af medicin, som myndighederne indførte i torsdags. Nu må apoteker kun udlevere én pakke receptmedicin ad gangen. For Anne Mette Amby betyder det, at hun skal købe de 18 piller, hun har fået ordineret til en kur, over tre omgange, idet der kun er seks piller i hver pakning.

Den 69-årige kvinde, der bor i en lejlighed på Grønningen i Thisted, kommer dog ikke til at løbe apoteket på dørene, for hun kan slet ikke gå så langt på grund af knogleskørhed. Hun må i stedet betale 25 kroner pr. gang for at få pillerne bragt med bud.

Anne Mette Amby er tidligere sygeplejerske og har været tillidsmand for Dansk Sygeplejeråd, så hun greb resolut telefonen og ringede til Lægemiddelstyrelsen for at klage over det, som hun betegner som ”en tåbelig lov”.

- En rigtig fornuftig idé

Apoteker Georg Georgsen, Thisted Svane Apotek, mener til gengæld, at det giver god mening at sætte begrænsninger på medicinsalget. Han siger:

- Jeg synes faktisk, at det er en rigtig fornuftig idé. Det tager lidt af presset, når man ikke så let kan komme til at tømme vores lagre. Man ønsker at undgå en situation, hvor man kommer til at mangle medicin. Det giver noget ulempe for borgerne, men det vil også give ulempe, hvis man pludselig ikke kan få sin medicin. Langt de fleste kunder kan godt forstå det.

BEGRÆNSNING I SALG AF MEDICIN Sundhedsministeren aktiverede i torsdags, 12. marts, dele af lægemiddelberedskabet for at undgå, at der opstår forsyningsproblemer med medicin på grund af hamstring. Det indebærer blandt andet, at man ikke kan købe mere receptmedicin på apoteket end det, der svarer til ens normale forbrug. Lægemiddelstyrelsen angiver som eksempel, at apoteket kun må udlevere én pakning på 100 stk., hvis det på recepten er angivet, at der kan udleveres to gange 100 stk. Ved køb af håndkøbsmedicin på apoteker, i supermarkeder og andre butikker, må man kun købe en pakke af hver type medicin med det samme aktive indholdsstof. Kilde: Lægemiddelstyrelsen VIS MERE

Apoteketen henviser til, at der i meddelelsen fra myndighederne direkte står, at man kun må udlevere én pakning.

- Når der kommer sådan et brev, der er underskrevet af Lægemiddelstyrelsens direktør, og man aktiverer lægemiddelberedskabet, så betyder det inde i mit hoved, at vi nu går samme vej allesammen, siger apotekeren.

I forhold til at borgere, der ikke selv kan hente medicinen, kommer til at betale flere gange for fragt, siger Georg Georgsen:

- Det er ikke, fordi vi har lyst til at køre flere gange end højst nødvendigt, for så lukrativt er det heller ikke at køre ud med en pakke til 25 kroner. Det er heller ikke i vores interesse, at det her sker. Jeg vil da meget hellere sælge det hele på én gang, men det er ikke det, der er opgaven i denne her situation. Så man skal lige holde sig for øje, hvad er det vi gør det her for.

Anne Mette Amby føler sig for tiden ekstra isoleret i sin lejlighed. Foto: Henrik Louis

Hjemmehjælp blev aflyst

Anne Mette Amby føler sig på alle måder isoleret for tiden, hvor hun, der også døjer med astma og dårligt hjerte, er nervøs for at blive smittet med coronavirus. Hun håber, at de ansatte i hjemmeplejen holder sig hjemme, hvis de føler sig syge, men omvendt er hun afhængig af, at der stadig kommer nogen.

- Jeg plejer at have en hjemmehjælper, der kommer et kvarter to gange om ugen og hjælper mig med at gå ned med skraldespanden, hente post og hænge vasketøj op. Jeg bor på 1. sal og kan risikere at falde og brække mine knogler, hvis jeg går op og ned af trappen. Jeg er før faldet om og har ligget på gulvet indtil næste dag. Så det giver en stor utryghed for mig, hvis der ikke kommer en, siger hun.

Derfor blev hun både overrasket og vred, da hun i torsdags pludselig fik aflyst sin faste hjemmehjælp.

Muligt nødberedskab

NORDJYSKE har ringet til Thisted Kommmunes social og sundhedsdirektør Tue von Påhlman, som siger:

- Hvad beskeden til Anne Mette Amby angår, så er der tale om en fejl, slet og ret, og det skal hun gerne få besked om snarest. Der kommer rigtig mange meldinger på kryds og tværs i disse dage. På den ene side skal vi undgå smittespredning og kun komme i borgernes hjem, når det er absolut nødvendigt, og på den anden side skal vi stadig kunne levere på det, der er vigtigst, når vi får flere og flere sygemeldte medarbejdere. Lige nu venter vi på en melding fra centralt hold om nødberedskab på sundheds- og ældreområdet. Det kan betyde ændringer i forhold til de ydelser, vi leverer i dag, og så får Anne Mette Amby måske en ny melding igen.

Tue von Påhlman oplyser, at sundheds- og ældreområdet i Thisted Kommune lige nu oplever en stigning i sygefraværet.

- Det sker som følge af, at folk sygemelder sig, fordi de udviser symptomer, der kan tyde på corona, men det kan lige så godt være en almindelig influenza, siger han.