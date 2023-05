Træt af støj: Mand smed flise gennem nabohusets tag

NYKØBING:En 58-årig mand fra Nykøbing er blevet dømt for hærværk, efter at han hele to gange sidste år smed en flise gennem tagkonstruktionen på en virksomhed.

Ifølge anklager Michelle Førster Andersen forklarede den tiltalte, at det var støj fra virksomheden, der fik ham til at begå hærværket.

Sagen kørte ved Retten i Holstebro forleden. Ifølge anklageskriftet var den 58-årige tiltalt for hærværk i gentagelsestilfælde samt for at have forvoldt fare for liv eller førlighed. Da han 7. august omkring klokken 23.45 første gang smed en flise ned gennem taget på virksomheden, var der nemlig en mand, der var tæt på at blive ramt af flisen.

Ved den lejlighed skete der skade på taget for ikke under 7500 kroner.

Den næste episode fandt sted 4. oktober, hvor den tiltalte igen kastede en flise gennem taget på samme virksomhed. Det skete ved 07-tiden om morgenen. Denne gang blev skaden vurderet til at være ikke under 6000 kroner.

Michelle Førster Andersen forklarer, at manden fra sin lejlighed har haft en mulighed for at kaste fliserne ned ovenfra og dermed ramme naboejendommens tag.

Ved retsmødet blev han dog frifundet for tiltalen efter straffelovens paragraf 252, stk. 1, som handler om at have forvoldt fare for liv eller førlighed. Retten vurderede ikke, at der havde været en konkret fare for den mand, der befandt sig i bygningen, idet flisen faldt ned to-tre meter fra ham.

Anklageren oplyser, at den 58-årige fik en dom på 14 dages betinget fængsel, og han modtog dommen.