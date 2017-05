Trafikpris til Tingstrup Skole

Med 30 nyindkøbte cykler bliver det lettere for eleverne i Thisted Kommunes 6.-klasser at tage cyklistprøven. Arkivfoto: Michael Koch

THISTED: 30 lånecykler, der bliver opstaldet på Tingstrup Skole i Thisted, skal gøre det nemmere for elever i 6. klasse i hele Thisted Kommune at gennemføre cyklistprøven.

Skolen har kunnet indkøbe cyklerne takket være en national trafikpris på 50.000 kr. fra GF Forsikrings fond.

Ifølge Thisted Kommunes trafikhandlingsplan skal alle kommunens elever tage cyklistprøven i 6. klasse. Men i praksis har de været svært at leve op til denne målsætning, ikke mindst på oplandsskolerne. For det giver mest mening at gennemføre prøven i Thisted by, hvor der er de største trafikale udfordringer. Men så skal børnenes cykler transporteres ind til byen.

Nu vil der stå 30 cykler på Tingstrup Skole, klar til udlån til 6. klasser fra hele kommunen.

Det er Tingstrup Skoles færdselskontaktlærer, Poul Sivertsen, som er idémanden bag projektet.

- Poul er en ildsjæl, der griber bolden og søger støtte til at løse et praktisk problem, siger Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik - og formand for GF Fondens trafikpriskomité.

Cyklerne tages i brug fredag, hvor holdes der cyklistprøve for både Tingstrup Skoles egne 6.-klasser og for 6. klasse fra Vestervig Skole.