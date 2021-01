Trak brændende kassevogn væk med gaffeltruck: Forhindrede værkstedsbrand

SNEDSTED:En hurtig - og god - beslutning forhindrede lørdag eftermiddag en større brand i et værksted på Nordmarksvej i Snedsted.

Indehaver af Sjørring Produkt, Allan Madsen, havde lige parkeret sin kassevogn foran værkstedet og var gået ind for at få noget at spise. Da han kom ud igen stod kassevognen i flammer.

- Da jeg kom ud igen var der liv i den. Jeg kunne ikke komme tæt på den, fordi den var alt for varm, så jeg hentede en truck og rykkede kassevognen væk fra bygningen, fortæller Allan Madsen og fortsætter:

- Det kostede godt nok et dæk på trucken, men det var bedre, end at der gik ild i resten af bygningen.

Nordjyllands Beredskab roste Allan Madsen (th.) for en hurtig indsats, der forhindrede en større værkstedsbrand. Foto: Bo Lehm

Og det er indsatslederen ved Nordjyllands Beredskab, Esben Madsen, helt enig i.

- Det var rigtig godt, at ejeren trak kassevognen væk, for eller havde vi stået med en større brand. For der var både gasflasker og olietank inde i værkstedet, fortæller indsatslederen, der roser Allan Madsens hurtige indsats.

Det betød også, at brandfolkene hurtigt fik slukket ilden i kassevognen, som dog aldrig kommer ud at køre igen.