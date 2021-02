Travl sæsonstart for Malthe Jakobsen

DUBAI:I weekenden tager den unge racerkører Malthe Jakobsen, "Thys hurtigste teenager", hul på sin 2021-sæson, når Asian Le Mans Series afvikler hele to afdelinger af mesterskabet på Dubai Autodrome. Malthe stiller op sammen med RLR Msport med ambitionen om at vinde LMP3-klassen - og dermed opnå en startplads på Le Mans.

Tirsdag blev brugt på at få de to medkørere, Max Hanratty og Bashar Mardini, gjort komfortable i teamets Ligier JS P320, mens Malthe selv fik lidt omgange for at få "banket rusten ud af kroppen" og lære endnu en ny bane at kende:

- Det er en super fed bane - ikke alt for svær, men stadigvæk kræver den lidt at køre rigtig stærkt på. Jeg fik ti omgange at vænne mig til bilen igen, og senere fik jeg nogle omgange på nye dæk. Det gav en fornuftig omgangstid, så teamet har som altid lavet hjemmearbejdet til topkarakter, fortæller Malthe Jakobsen ifølge en pressemeddelelse.

Temperaturen på banen er omkring 27 grader, men der er ikke meget tid til at solbade, når målet er at vinde racerløb.

- Selvfølgelig er det rart med lidt varme, men vi har hverken tid eller mulighed for at lege turister hernede. Vi arbejder med bilen og data hele dagen, og så går turen direkte tilbage til hotelværelset. Alt er pålagt strenge restriktioner for at undgå smitteudbrud, så vi har ingen undskyldning for ikke at lægge alle kræfter i forberedelserne, lyder det fra thyboen.

Fredag køres en 15 minutters kvalifikation, som afgør startrækkefølgen til både lørdagens og søndagens løb. Den kvalificerende kørers hurtigste omgangstid tæller til lørdagens løb, mens næsthurtigste omgangstid dikterer startplaceringen til søndagens løb.