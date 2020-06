Travlt efterår i vente for Thisted Musikteater

THISTED:Der venter Thisted Musikteater et usædvanligt travlt efterår - hvis ellers genåbningen af Danmark fortsætter.

- Mange af de arrangementer, der skulle have været gennemført i foråret, er blevet udskudt. Så vi får meget travlt fra 1. september, siger Chris Poulsen, formand og daglig leder for musikteatret.

Økonomisk betyder det så også, at musikteatret kan hente noget af det tab, som coronakrisen har betydet.

Forårets nedlukning kom ovenpå et økonomisk tilfredsstillende 2019, hvor den selvejende institution kunne notere et overskud på 49.000 kr. Kassebeholdningen er på 201.000 kr., og musikteatret er uden gæld.

Teatret har netop investere i et nyt lydanlæg og i reparation af teleslyngen, og i 2021 håber man på en bevilling fra Thisted Kommune til bl. a. modernisering og opgradering af scenen. Ikke mindst er der brug for forbedrede adgangsforhold for de turnerende teatre og musikere, som skal håndtere scenografi og andet grej.

Allerede i 2019 fik kommunen en ansøgning om i alt 5,8 mio. kr. til blandt andet dette projekt. Men det kom ikke gennem nåleøjet ved budgetlægningen for 2020.