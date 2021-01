Tre beboere døde: Kristianslyst hårdt ramt af corona

THY-MORS:Plejecentret Kristianslyst i Thisted har indført nødberedskab på grund af et fortsat stort antal smittede blandt både personale og beboere.

Lige nu er fire medarbejdere og ni beboere konstateret smittet med corona. To af beboerne er indlagt til intensiv behandling på Aalborg Universitetshospital.

Tidligere er tre beboere afgået ved døden på sygehuset i Aalborg.

Alene på Kristianslyst har 18 beboere og 20 ansatte været smittet siden 24. december, hvor den første medarbejder blev testet positiv.

Men også andre af kommunens plejecentre har været ramt i samme periode. Det gælder akutafdelingen, der bor under samme tag som Kristianslyst, samt Friplejehjemmet i Bedsted, Trye i Frøstrup, Fyrglimt i Hanstholm og Sct. Thøgersgaard i Vestervig. På Friplejehjemmet i Bedsted er én beboer død med corona.

Fastholder kedelig førsteplads

Smitten på plejehjemmene har i denne uge været med til at sende Thisted op på en kedelig førsteplads blandt samtlige kommuner vest for Storebælt.

Den position fastholdes med de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Men det går heldigvis den rigtige vej: Incidenstallet - antal smittede de seneste syv dage pr. 100.000 indbyggere - faldt fra tirsdag til onsdag fra 131,4 til 124,5.

Smitten er ifølge Tue von Påhlman, social- og sundhedsdirektør i Thisted Kommune, spredt ud over kommunen og forskellige aldersgrupper. Men i den seneste måned er coronaen for alvor kommet ind på plejecentrene.

- Derfor arbejder vi hårdt på at få brudt smittekæderne, og vi gør alt, hvad der er muligt, for at begrænse smitten, siger social- og sundhedsdirektøren.

Han finder det særligt barskt, at plejecentrene udsættes for udbrud i samme åndedrag, som beboere og personale står overfor at blive vaccineret.

- Det viser tydeligt, at selvom vi tager alle forhåndsregler, så er det virkeligt svært at slippe af med smitten igen, når først den har fundet vej ind, siger Tue von Påhlman.

Plejecentret har kæmpet med at få smitten bragt ned:

- Det er virkeligt frustrerende for både medarbejdere, ledere og ikke mindst beboerne og de pårørende, at coronaen har fået sådan et fast greb i os, selvom vi gør alt menneskeligt muligt for at undgå det, siger Lise Ørbæk Knudsen, der er leder på Kristianslyst.

I tæt dialog med både Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Nordjylland har plejecentret gennemgået alle arbejdsgange, retningslinjer og procedurer. Og ledelsen har fået Styrelsen for Patientsikkerheds ord for, at alt har været på plads.

- Derfor undrer vi også over, hvordan smitten alligevel kan blive spredt. Men på nuværende tidspunkt har hverken vi eller de sundhedsfaglige eksperter et godt svar på netop dét, siger Lise Ørbæk Knudsen.

I alle tilfælde får medarbejderne ros for indsatsen fra social- og sundhedsdirektøren:

- Lige nu kæmper alle en brav kamp, og de gør det virkelig så flot. Jeg har meget stor respekt for det store arbejde, de udfører, siger Tue von Påhlman.

Han opfordrer thyboerne til fortsat at overholde retningslinjerne:

- Det synes jeg generelt, at de har været gode til, men det er altså stadig vigtigt en rum tid endnu, så vi kan få banket smittetrykket helt ned igen.

Test i Vesløs

Mens alle medarbejdere på Kristianslyst får tilbud en lyntest hver morgen, så er der for alle andre - og specielt folk i den nordøstlige del af kommunen - mulighed for at blive for at få taget den langsommere, men mere sikre, PCR-test. I weekenden er Hannæshallen i Vesløs nemlig ramme om en midlertidig teststation.

Det er ikke fordi, der er mistanke om specielt mange smittede i det område.

- Sammen med regionen har vi mulighed for ind imellem at sætte ind på nogle udvalget stedet, siger Tue von Påhlman.

Der er åbent for test i Hannæshallen både lørdag og søndag fra kl. 9 til 17.

Faldende smittetal på Mors

Mens smittetallet steg i Thy, så har billedet været det modsatte på Mors - der for kun få uger siden sad på den førsteplads, som Thisted Kommune nu indtager.

Efter dette smitteudbrud blev alle plejehjemsbeboere testet to gange pr. uge. Sidste gang var 21. januar, hvor alle testsvar var negative, oplyser Henrik René Christensen, direktør for social-, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune.

Ét plejehjem, Ansgarcentret i Ø. Jølby, har haft skærpede besøgsrestriktioner. Men Henrik René Christensen håber, at de snart kan lempes.