Tre indbrud på stribe: Muligvis samme gerningsmænd

THY:Tre indbrud - alle begået torsdag i tidsrummet mellem klokken ni og 14.15 henholdsvis på Flarupvej i Hurup, på Damsgårdsvej i Snedsted og i en landejendom på Todbølvej kan indikere, at det er de samme gerningsmænd, der har været på spil, oplyser lokalpolitet i Thisted.

Klokken 10.53 blev der forsøgt indbrud i landejendommen på Todbølvej. Tidspunktet kan fastslås præcist, fordi ejendommens beboere overraskede tre gerningsmænd, som flygtede i en mørk bil på gule plader. Politiet har ikke yderligere oplysninger om hverken gerningsmænd eller bil.

I tidsrummet mellem klokken 10.15 og 13.05 var der indbrud i en ejendom på Damsgårdsvej i Snedsted. Her blev en dør brudt op og der er stjålet kontanter, oplyser politiet. Der er ingen beskrivelse af gerningsmændene.

Det tredje indbrud i rækken blev begået på Flarupvej i Hurup i tidsrummet mellem klokken ni og 14.15, torsdag. Her fik gerningsmanden eller -mændene adgang til huset ved at bryde en dør op. To rum er gennemrodet, men politiet her ikke oplysninger om, hvad der eventuel er stjålet.