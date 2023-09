Tre mænd varetægtsfængslet efter grov vold: 56-årig fik brud i ansigtet

Tre mænd blev torsdag eftermiddag ved Retten i Holstebro fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for grov vold.

De tre mænd var involveret i et slagsmål, der onsdag aften fandt sted på en adresse i Bedsted i Thy.

Midt- og Vestjyllands Politi blev tilkaldt omkring klokken 22 i forbindelse med, at der blev tilkaldt til en ambulance til adressen, fortæller vagtchef Simon Skelkjær.

En 56-årig mand, der har bopæl i lokalområdet, havde ved slagsmålet fået så svære læsioner i ansigtet, at han blev fløjet til Aalborg Universitetshospital med lægehelikopter.

Lokalpolitiet i Thisted oplyste torsdag morgen, at den 56-årige er uden for livsfare, men er lagt i kunstigt koma på grund af de voldsomme kvæstelser.

På stedet befandt sig tre mænd, der alle er i 30'erne, hvoraf den ene har bopæl på adressen. De tre mænd blev anholdt og blev natten til torsdag afhørt af politiet.

- De er alle blevet sigtet for grov vold, siger Simon Skelkjær.

Natten igennem arbejdede kriminalteknikere på adressen i Bedsted, hvor også Beredskabsstyrelsen assisterede med lys, ligesom hundepatruljer og en indsatsleder har været på stedet. Politiet har afhørt de tre sigtede, men der hersker fortsat noget uklarhed om hændelsesforløbet.

- Vi efterforsker stadig, siger vagtchefen.

Anklager Anni Møller Hestbek oplyser, at to af mændene ved grundlovsforhøret modtog afgørelsen om varetægtsfængsling, mens den tredje ønsker at få afgørelsen prøvet ved landsretten.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, kan hun ikke komme ind på de nærmere omstændigheder i sagen. Men mændene er sigtet for "i forening men på en ubekendt måde at have påført forurettede flere skader i ansigtet, herunder flere brud på ansigtsskelettet."

- De er blevet sigtet for grov vold, og man bliver jo kun varetægtsfængslet, hvis retten finder, der er en begrundet mistænke, siger hun og understreger, at det ikke betyder, at man i sidste ende bliver kendt skyldig.