Tre morsingboer tog på gentagne tyvetogter i genbrugsforretning

SUNDBY THY: Kirkens Korshær på Rævebakken har gentagne gange haft besøg af butikstyve gennem den seneste måned.

En 55-årig mand, en 29-årig kvinde og en 30-årig mand har besøgt butikken 23. maj, 6. juni, 11. juni og 23. juni, hvor de hver gang har taget effekter med uden at betale.

Tyvene er blandt andet løbet af med en sovepose, forskellige kurve i flet og æsker med bestik.

Det er dog ikke lykkedes dem at slippe af sted med deres forehavende, for ud fra butikkens videoovervågning er det lykkedes Thisted Politi at finde frem til de skyldige.

- Vi har haft dem inde til afhøring og de er nu sigtet i sagen, siger kriminalkommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Han oplyser, at den 29-årige kvinde og den 30-årige mand har samme adresse, men vil ikke oplyse yderligere om relationen mellem de tre.