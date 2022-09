Tre på stribe for Thisted FC

THISTED:De unge spillere fra Thisted FC har for alvor fundet formen i denne sæson. Efter en sæsonstart med blandede resultater tog thyboerne fredag tredje sejr i træk i jyllandsserien, da holdet på hjemmebane vandt med 2-0 over Vejgaard. De tre point kom i hus efter en kamp, hvor hjemmeholdet spillede godt og sagtens kunne have scoret flere mål undervejs.

- Vi vandt og holdt nullet. Samtidig spillede vi rigtig godt, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra starten af opgøret kom hjemmeholdet godt ud. TFC skabte store chancer, og i det 9. minut kom så kampens første scoring, da Asger Furbo fra kanten af feltet guidede bolden flot op i målhjørnet. Efter scoringen stod der fortsat TFC på opgøret, og værterne kom frem til adskillige store chancer. I det 33. minut var føringen tæt på at blive fordoblet, men Jacob Hjorth måtte se sit forsøg blive reddet på stregen. I slutningen af første halvleg kom Vejgaard en smule bedre med i opgøret, men TFC kunne gå til pause foran med 1-0.

Efter pausen forsøgte gæsterne at ligge pres på thyboerne, men Vejgaard blev aldrig for alvor farlige. I det 61. minut kom hjemmeholdet på 2-0, da Jeppe Dalgaard blev stukket i dybden og efterfølgende gjorde det til 2-0. Scoringen virkede til at give hjemmeholdet mere ro, og i resten af halvlegen havde Thorbjørn Larsens tropper modstanderen i et fast jerngreb. Vejgaard kom ikke frem til noget, mens Thisted tillod sig at misbruge flere store chancer for at forøge føringen. De misbrugte chancer blev dog ikke straffet af Vejgaard, og derfor vandt Thisted med 2-0.

- Selvom vi brændte mange chancer, så er jeg glad for sejren. Vi spillede noget rigtig god fodbold, siger Thorbjørn Larsen.

Med sejren kravler Thisted op på rækkens 3. plads med syv point ned til nedrykningsstregen. I næste spillerunde venter der så TFC en svær opgave, når de på udebane møder rækkens tophold fra Gug på udebane.

- Det bliver en svær kamp, men vi møder dem på et godt tidspunkt for os. Vi er inde i en god stime, og vi går ind til den kamp med god tro på tingene, siger Thorbjørn Larsen.