Tre personer reddet fra brændende fiskekutter

HANSTHOLM:Ved middagstid onsdag anmodede en fiskekutter Forsvarets Redningstjeneste om hjælp, da der var udbrudt brand ombord.

- Vi sendte redningshelikopteren fra Aalborg ud, samtidig med, at Redningsstation Hanstholm sendte sine både ud. Da helikopteren kom frem, stod de tre ombordværende ude i stævnen og kunne hejses op i helikopteren. Vi kunne konstatere, at ingen af dem fejlede noget, så de bliver af på Flyvestation Aalborg, siger vagthavende befalingsmand Thomas Larsen fra Forsvarets Operationscenter.

På grænsen af dansk farvand

Kutteren befinder sig på kanten af dansk farvand stik nord for Hanstholm, men ud for Hirtshals. De tre fiskere er fra Hvide Sande, og det formodes, at kutteren også er registreret her.

- Redningsbåden fra Hanstholm forsøger at få styr på ilden. Der er ingen trykflasker ombord og dermed ingen eksplosionsfare, Men det er farligt at have et brændende vrag sejlende rundt i trafikeret farvand. Der er kraftig ild og røg fra styrehuset og fra under dæk, og det er muligt, at kutteren brænder helt ud, siger Thomas Larsen klokken 13.15 torsdag.