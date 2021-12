Tre unge mænd taget med stoffer og våben

THISTED:Torsdag aften kl. 21:18 bankede politiet på ved en adresse på Kongensgade i Thisted. Her havde man en mistanke om, at ikke alt var, som det skulle være, og det viste sig snart, at der var rigeligt at komme efter.

Beboeren på adressen er en 20-årig mand, som blev fundet i besiddelse af en peberspray. Han blev sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Herudover var en 16-årig dreng fra Thisted til stede, som var i besiddelse af to gram hash. Han blev derfor sigtet efter loven om euforiserende stoffer.

Sidste mand i forsamlingen var en 18-årig mand fra Thisted. Han blev fundet i besiddelse af 10 gram hash og syv gram kokain samt en låsbar foldekniv, og fik altså sigtelser efter knivloven og loven om euforiserende stoffer.