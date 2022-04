Tredje år i træk: Forening må droppe sommerlejr for hviderussiske børn

THY:I mere end 20 år har en forening i Thy, Tjernobylforeningen, haft hviderussiske børn på sommerlejr i Danmark. Men to år i træk måtte sommerlejren aflyses på grund af corona.

I år bliver den så heller ikke til noget. Men denne gang skyldes aflysningen krigen i nabolandet Ukraine.

Som navnet antyder er det katastrofen i 1986 på det ukrainske atomkraftværk, der er baggrunden for Tjernobylforeningens arbejde. Foreningen har imidlertid koncentreret sig om at hjælpe børn på den anden side af grænsen til Hviderusland - eller Belarus, som i dag er landets officielle navn.

Her har et område været hårdt ramt af stråling fra det havarerede kraftværk, og Tjernobylforeningen har samarbejdet om sommerlejren med en lokal kirke i byen Bobruisk, omkring 100 kilometer fra grænsen til Ukraine.

- Jeg tror godt, vi kunne have fået lov til at hente børn i år. Men så kom krigen, fortæller Ruth Andersen, formand for Tjernobylforeningen.

Oplevelser for ukrainske børn

Der er stadig god tid til sommerlejren, som skulle have været afviklet i juli. Men Ruth Andersen tror ikke på, at det kan lade sig gøre i år, heller ikke selv om krigen skulle slutte inden da.

- I stedet vil vi gerne lave noget for ukrainske flygtningebørn i Danmark. Vi ved endnu ikke præcis, hvilken form det får, men det bliver ikke en lang sommerlejr, som for de hviderussiske børn. Og børnene er her jo sammen med deres mødre, så de skal nok også være med, fortæller Ruth Andersen.

Tjernobylforeningen har arbejdet for børn i Belarus med skader efter ulykken på Tjernobyl-atomkraftværket i nabolandet Ukraine. I år vil foreningen føre noget for flygtningebørn fra det krigsramte land. Foto: Bo Lehm

I alle tilfælde bliver det på Bulbjerghjemmet ved Frøstrup, der også har været ramme af foreningens sommerlejre for de hviderussiske børn.

- De mangler ikke tøj, og heller ikke bamser eller legetøj. Det de mangler, er nogle oplevelser under rolige og stille forhold, siger Ruth Andersen.

Jubilæum - hvis ikke ...

Tjernobylforeningen kunne have fejret 25 års jubilæum, hvis ikke coronaen havde gjort det umuligt at gennemføre lejren. I stedet har foreningen både i 2020 og 2021 støttet sommerlejre lokalt i Belarus.

Lejrene finansieres til dels af indtægter fra foreningen genbrugsbutik i Thisted. Størstedelen skyldes dog donationer fra sponsorer og fonde.

- Jeg tror på, at vi kommer i gang med at lave sommerlejre igen. Det gør vi helt sikkert, siger Ruth Andersen.