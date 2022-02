Tricktyv med dyr smag: Stjal iPhone til 12.000 kr.

THISTED:Onsdag eftermiddag kl. 13:44 kom en mand ind i en dametøjsforretning i Brogade.

Manden fandt en kjole på ét af butikkens stativer, som han ville se nærmere på. Derfor lagde han den op på disken, mens han på en blanding af engelsk og arabisk spurgte ekspedienten om den pågældende kjole.

Manden endte med ikke at købe kjolen, og han forlod butikken. Kort tid efter opdagede ekspedienten, at manden havde stjålet hendes smartphone, der lå på disken under kjolen.

Der er tale om en iPhone til en værdi af 12.000 kr., og tyveriet er meddelt politiet.

Søren Ribens fra Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at Midt- og Vestjyllands Politi har fået en anmeldelse om en stort set identisk hændelse i en forretning i Holstebro.

Ifølge signalementet er manden mellem 28-35 år, ikke så høj og almindelig af bygning. Politiet er nu i gang med at indhente overvågningsbilleder, der kan hjælpe dem på sporet af mandens identitet.