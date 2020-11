Tricktyv på spil: Gav sig ud for at komme fra vandværket

THISTED:En 85-årig kvinde, der bor på i en lejlighed på Vesterstræde i Thisted, fik tirsdag klokken 15.15 uventet besøg af en mand, der udgav sig for at komme fra vandværket. Manden sagde, at han skulle aflæse måleren, og han går lidt rundt i lejligheden.

Så beder han kvinden om at gå ud i badeværelset og tænde for vandhanen. Det vil hun ikke og forlanger i stedet at se mandens id-kort. Manden svarer, at det ligger ude i bilen, og han gider ikke hente det. Han bliver ved med at gå rundt i lejligheden, hvorefter beboeren siger til ham, at hvis han ikke forlader stedet, går hun over efter naboen.

Hun går over og henter naboen, og da de kommer tilbage, flygter manden fra stedet. Han har stjålet hendes håndtaske, som indeholder en pung med 800 kroner i kontanter og diverse kort.

- Hun har fået spærret sit kort. Hun er en frisk kvinde, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Signalementet af manden lyder på, at han er 30-40 år gammel, 165-175 cm høj, almindelig af kropsbygning, taler dansk og er dansk af udseende. Han har brunt hår, var iført en flerfarvet striktrøje og kørte fra stedet på en grøn-turkis mountainbike.

- Kvinden har gjort alle de ting, hun skulle gøre. Så må vi bare håbe, vi finder ham. Hvis der er nogen, der har en idé om, hvem det er, vil vi selvfølgelig gerne vide det, siger Jørgen Jensen.