Tricktyveri: Kvinde lænset for 230.000 kroner

BEDSTED:Man skal holde sit NemID for sig selv. Uanset om dem der ringer lyder nok så troværdige. Det har en dame fra Bedsted i Sydthy erfaret. Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at damen tirsdag blev ringet op af en fra ”Nets”, hvor hun fik at vide, at der var forsøgt på at lave flere transaktioner på hendes kreditkort. Det var løgn. Damen fik at vide, at hvis hun oplyste sit NemID, ville alt blive bragt i orden igen. Det skete ikke - tværtimod. Hun blev snydt for 230.000 kroner. Politiet beder derfor folk om at være påpasselige og ikke videregive deres NemID-oplysninger.