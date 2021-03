Triumf for Thysquash: Vinder grundspillet

VESTERVIG:Thysquash havde lørdag besøg af Birkerød Squashklub, som i 2019 år tog det danske mesterskab ved i finalen at besejre Thysquash med 2-1.

Men det blev hævnet, da Thysquash vandt holdkampen med 3-0 og dermed sikrede sig førstepladsen i grundspillet. Nu venter slutspillet i Herlev i weekenden 7-8 maj 2021, hvor duellen om de tre podiepladser står mellem Birkerød, Skovbakken og Thysquash.

I lørdagens opgør stillede Thysquash med de tre søstre Mathilde, Sarah og Laura - alle med efternavnet Lauridsen. Mathilde Lauridsen skulle i førstesinglen op mod Caroline Lyng. Det blev en seværdig og tæt kamp, hvor Mathilde Lauridsen lige var lidt mere sikker i de afgørende bolde. Hun vandt derfor også kampen med 3-1 i sæt og gav dermed Thysquash en god start på dagen.

I andensinglen var Sarah Lauridsen oppe mod den tidligere klubkammerat Klara Møller i en gentagelse af DM-finalen individuelt i 2020. Dengang vandt Sarah Lauridsen med 3-2 efter at have været bagud med 2-0 i sæt. Igen gav de to spillere hinanden en flot kamp i et højt tempo. Sarah Møller vandt den hårde dyst med 3-1 i sæt.

I tredjesinglen stod Laura Lauridsen overfor Christine Christoffersen, der var med hos Birkerød efter afbud fra holdets normale tredjesingle Cecilie Mayer. Det blev en sikker sejr til Laura i første sæt, mens andet og tredje sæt var tætte. Dog viste Laura koldblodighed til slut i sættene og trak begge hjem efter ombolde.