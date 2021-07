Det store DM-kup: Guld til hele Thisted-banden

HORSENS:Fire guldmedaljer, en bronzemedaljer og to løftere kåret som mesterskabernes bedste.

Det blev det fornemme udbytte, da Thisted Vægttræningsforening stillede med fire atleter ved de danske mesterskaber i styrkeløft i Horsens.

Hos seniorerne var Patryk Bolek, som om en måned løfter ved EM i Tjekkiet, på forhånd pålagt, ikke at løfte sig ud. Og det gjorde Bolek så sandelig heller ikke, men han leverede alligevel en sikker total på 792,5 kg, fordelt på 305 kg i squat, 202,5 kg i bænkpres og 285 kg i dødløft og sikrede sig endnu en DM-titel med et komfortabelt margen på 12,5 kg til sølvvinderen Kasper Martinussen fra Pure PP, Kolding. Bolek blev desuden tredje bedste seniorløfter på points, efter landsholdskollegaerne Nicki Lenz og Mickel Flensborg, så han havde både guld og bronze med sig hjem.

Unge Jacob Heise fik en imponerende DM-debut som subjunior i 74 kg klassen (kropsvægt 70 kg). Ni godkendte løft af ni mulige og med klart overskud blev det til fordelt på 170 kg i squat, 110 kg i bænkpres og 210 kg i dødløft gav totalt 490 kg til den unge mand fra Nykøbing. Det gav en suveræn sejr med hele 45 kg ned til sølvvinderen. Samtidig vandt morsingboen også pokalen som bedste subjunior på points, og han banker kraftigt på døren til Dansk Styrkeløft Forbunds ungdomslandshold.

Juniorløfteren Benjamin Falgreen Andersen, der som Patryk Bolek i august deltager ved EM, skulle ligeledes undgå at løfte sig helt ud og spare på kræfterne til EM. Alligevel formåede han at sætte ny personlig rekord i 83 kg klassen med en total på 657,5 kg fordelt på 250 kg i squat, 177,5 kg i bænkpres og 230 kg i dødløft. Dermed vandt han sin anden junior DM-titel af to mulige. Thyboen snuppede også pokalen som bedste juniorløfter på point.

Mesterskabets sidste TVF´er i aktion var veteranen den 52-årige masters 2 Dan ”The M.A.N.” Kristensen, som kom til DM med det formål at vinde DM-titlen i sin fjerde alderskategori efter han siden 1987 har vundet en række DM-titler i kategorierne junior, senior og masters 1 (+40 år). Og missionen lykkedes til fulde, da Kristensen løftede 140 kg i squat, 140 kg i bænkpres og 185 kg totalt. En total på 465 kg, som sikrede thyboen en sikker DM-titel.