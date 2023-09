Trods bekymring fra medarbejdere: Demenspladser får dårligere normering

Når der fremover bliver færre medarbejdere til at tage sig af beboerne på Thisted Kommunes to demensplejehjem, og når kommunen i det hele taget står over for at skulle finde besparelser på den velfærd, borgerne forventer, så sker det af nød.

Det fastslår Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget i Thisted Kommune.

Et flertal i udvalget stemte tirsdag ja til et oplæg fra forvaltningen, som vil ændre den måde, pengene til kommunens plejehjem fordeles på. Med den ny model vil de almene plejehjem få et lidt større beløb, mens det ekstra tillæg, som gives til specialpladser fremover skal være ens, uanset om det er demenspladser, psykiatriske pladser eller pladser til borgere med senhjerneskade. Selv om der også tilføres en ekstra million kroner til området, så bliver resultatet, at kommunens to demensplejehjem Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard vil få færre midler. Konsekvensen vil være, at bemandingen skal reduceres.

Både ældre-/seniorrådet og medarbejdersiden af Område-MED har i deres høringssvar udtrykt forståelse for, at der er behov for at øge normeringen på de almene pladser, idet plejehjemsbeboere i dag er både ældre og mere plejekrævende end for blot 10 år siden. Mange beboere på almene plejehjem er også demente.

Men ældre-/seniorrådet finder det stærkt kritisabelt, at der skal skæres ned på omsorgen for de allersvageste ældre for at afhjælpe plejebehovet for andre svage ældre. Løsningen må være flere penge, mener de.

Medarbejderne udtrykker i deres høringssvar frygt for, at konsekvensen for specialplejehjemmene kan være personaleflugt og mulige udfordringer for personalets sikkerhed.

Henrik Gregersen henviser til, at plejehjemslederne har været involveret i processen.

- Vi føler os forpligtet til at prøve at fordele pengene bedst muligt, siger han.

Skruen strammer

Nedskæringen på demenspladserne bliver næppe den eneste forringelse af velfærden, borgerne bliver præsenteret for i 2024, forventer udvalgsformanden. I slutningen af sidste uge var kommunalbestyrelsen samlet til budgetseminar, og de videre forhandlinger mellem partierne fortsætter i denne uge.

- Det fyldte meget på udvalgsmødet, også fordi vi sidder midt i nogle budgetforhandlinger, hvor det helt sikkert ser værre ud i 2024, end det gør i år med hensyn til at få tingene til at nå sammen. Det er som om skruen strammer. Borgernes forventninger og vores mulighed for service passer slet ikke sammen, konstaterer Henrik Gregersen. Han fortsætter:

- Vi er dybt frustrerede over, at den stigning, vi ser, i antallet af brugere både på ældreområdet og hele socialområdet ikke nyder fremme i forhandlingerne om kommunernes økonomi. Det er stort set alle kommuner i landet, der døjer med det specialiserede voksenområde, og det er altså frustrerende, når regeringen vælter sig i penge, at man ikke kan få et ordentligt, seriøst, økonomisk grundlag for kommunernes indsats. Når vi ikke kan dække hverken demografi eller øget behov, så bliver det jo rationaliseringer og besparelser i kommunerne igen-igen.

Henrik Gregersen så gerne, at regeringen påtog sig et medansvar for, at kommunerne landet over lige nu desperat sidder og leder efter nye besparelser på næste års budget.

- Nogle skal fortælle danskerne, at den velfærd, vi troede, vi havde krav på, de forventninger kan vi ikke honorere, siger han.