Trods benspænd i Thy: Blomsterkunstner tilbage med nye udstillinger

HURUP:Det blev en rejse med forhindringer, da blomsterkunstneren Johnny Haugaard i marts og april besøgte Hurup og - sammen med en stor flok frivillige - lavede udstillingen "Naturens stemme - Håb".

Udstillingen i den gamle auktionshal i Hurup måtte lukke, efter at der blev rejst tvivl om, hvorvidt den opfyldte kravene til brandsikkerhed. Men efter et par dage kunne den åbne igen og nåede i løbet af de knap tre uger, den var åben, at blive set af mere end 8200 betalende gæster.

Og Johnny Haugaard blev så glad for at arbejde i Thy, at han har besluttet sig for at vende tilbage med en ny udstilling, der til september vil kunne ses i området omkring auktionshallen i Hurup - og måske også inde i hallen.

Men blomsterkunstnernes kreationer kommer tillige til at præge resten af Hurup. Allerede fra på mandag sker der noget i byen, når Johnny Haugaard og hans hjælpere går i gang med at pynte op i et antal blomsterkummer i gågaden i Hurup.

Her er elever fra Hurup Skole også inviteret til at være med i arbejdet, fortæller Joan G. Bro, der er assistent for Johnny Haugaard og koordinator i forhold til de mange frivillige fra hele landet, som bidrager til hans projekter.

Også området omkring plejecentret Åbakken i Hurup står til at få nye tilplantninger og udsmykninger.

- Der vil blive plantet i tusindvis af georginer i Hurup, fortæller Joan G. Bro.

Johnny Haugaard har tidligere boet i Herning, men ernærer sig nu som omrejsende blomsterkunstner, der lægger vægt på at bruge meget andet end det, der normalt hører til sortimentet i en blomsterbutik - herunder grene, græs, mos, lav og hvad man ellers kan finde i naturen. Samt frugt og grønt som kartofler, æbler og løg.

Med blomster, grene og meget andet fra naturen fik Johnny Haugaard opbygget et enestående univers i den gamle auktionshal i Hurup. Nu vender blomsterkunstneren tilbage til Thy. Arkivfoto: Bo Lehm

I Thy lavede han i foråret også skulpturer til tre kystbyer, med støtte fra bl. a. Thy Turistforening. Og trods det kommunale benspænd med brandsikkerhedskravene følte han sig taget så godt imod, at han allerede nu vender tilbage.

Unik modtagelse i Hurup

- Det er dejligt at arbejde alle steder. Men den modtagelse, vi har fået her i Hurup, har været unik. Thyboerne skal lige se en an, men så er der ellers ikke grænser for, hvad de vil gøre for en. Det kunne vi også mærke, da der kom de der udfordringer i forhold til kommunen. Hold da op nogle tilkendegivelser vi fik. Det var fantastisk, siger Joan G. Bro.

Den kommende udstilling i Hurup kommer til at hedde "Flowerdays i Thy 2022" og får fokus på haver. Fem forskellige havemiljøer omkring auktionshallen skal give inspiration til haveindretning. Og midt i det hele opføres der en kæmpemæssig pyramide.

Om der også bliver udstilling inde i auktionshallen er endnu et åbent spørgsmål. Men i givet fald vil Johnny Haugaard og hans hold i denne omgang gøre ekstra meget ud af, at der ikke bliver noget at komme efter i forhold til brandsikkerheden, understreger Joan G. Bro.

"Flowerdays i Thy 2022" er planlagt til at vare fra 1. til 25. september.