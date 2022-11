Trods beskeden tilbagegang i Thisted-kredsen: Ingen skår i glæden hos S

THISTED:På landsplan gik Socialdemokratiet to mandater frem, så overordnet set gik valget fint. Men der er undtagelser. En af dem er Thisted-kredsen, hjemmebane for Simon Kollerup. Her gik partiet tilbage i forhold til valgresultatet i 2019.

- Tilbagegangen er på en procent og skal ses i forhold til et godt resultat i 2019 og at "Støjberg-effekten" har fyldt meget ved dette valg, siger Simon Kollerup, som er genvalgt til folketinget med 8723 personlige stemmer ud af de i alt 13.532 stemmer, partiet fik i Thisted. Ved valget i 2019 fik Socialdemokratiet 14.210 stemmer i Thisted-kredsen, heraf 10.605 personlige stemmer til Simon Kollerup.

- Vi har set en nordjysk valgkamp præget af konkurrence mellem Mette Frederiksen og Inger Støjberg - og heldigvis med et flot resultat til Mette Frederiksen, siger Simon Kollerup og tilføjer, at hans personlige stemmetal er stort nok til at sikre han en plads som to'er på partiets liste over stemmeslugere i Nordjylland med Mette Frederiksen som suveræn nummer et.

- Jeg synes ikke, at en beskeden tilbagegang i Thisted-kredsen skal skygge for, at vi står stærkt i Nordjylland. Tallene fortæller, at Thy og Mors har forstået at holde stemmerne hjemme, så der kan sendes folk på borgen med et stærkt lokalt mandat i ryggen. Jeg er stolt over, at der er så mange, der har stemt på mig efter tre år i en regering, der har været udfordret af krisehåndtering, siger Simon Kollerup.

Sammen med venstres Torsten Schack Pedersen kan han kalde sig "lokal" i relation til Thy og Mors, men vælgerne har også givet et stærkt mandat til Danmarksdemokraterne, som nu er det næststørste parti i Thisted-kredsen målt på vælgertilslutning. Partiet fik 7586 stemmer - heraf gik 5919 personligt til Inger Støjberg.

- Jeg er glad for, at det er lykkes for Torsten og mig at opnå genvalg, men Danmarksdemokraternes stemmetal i kredsen forpligter partiet til at engagere sig lokalt i forhold til Thy og Mors, og her kan jeg have bange anelser, siger Simon Kollerup.

Han hæfter sig ved, at partiets resultat kommer efter en valgkamp, hvor Danmarksdemokraterne har været meget lidt synlige lokalt.

- Så det har ikke været været politik, men måske mere en stemning, der har været afgørende for, at så mange har stemt på partiet. Derfor har vi nu en opgave i at komme i dialog med de vælgere, der har stemt på partiet og ikke på mig, siger Simon Kollerup.