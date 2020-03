Trods corona: TVF drømmer stadig om EM i styrkeløft i Thy

THISTED:Det hele var klar. Fra 2. til 9. maj skulle Europas stærkeste mænd og kvinder have været gæster i Thy, hvor Thisted Vægttrænings Forening (TVF) i Thy Hallen skulle have været vært for europamesterskaberne i styrkeløft equipped.

Sådan går det ikke. Corona-krisen spænder selvsagt ben for afviklingen af mesterskaberne, men den lille forening med base i Studie 7 på Munkevej i Thisted har ikke opgivet at få afviklet det store arrangement.

- Vi ved selvfølgelig ikke, hvordan situationen kommer til at udvikle sig, men i første omgang aflyser vi ikke. Vi har valgt at udsætte mesterskaberne til august i et håb om, at det kan lade sig gøre, at gennemføre til den tid, siger Jan Lyhne, der er daglig leder i Studie 7.

TVFs nærmeste samarbejdespartnere i EM-projektet er Dansk Styrkeløft Forbund, Thisted Kommune, Sport Event Danmark, Thy Hallen og endelig Vigsø Feriecenter, der skulle have huset alle atleterne.

TVF har selv tre atleter kvalificeret til EM. Det er Patryk Bolek, Casper Futtrup og Benjamin F. Andersen.

- Også for deres skyld håber jeg, at vi kan gennemføre i august. Det vil være en kæmpe oplevelse for dem at løfte ved et EM på hjemmebane, siger Jan Lyhne.