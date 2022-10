Trods enighed om aftale: Politikere ledte efter mangler

THISTED:Selv om det blev sagt - og sagt stilfærdigt - så blev det sagt, da borgmesteren samlede op på partiernes indlæg om aftalen om næste års budget for Thisted Kommune. En enig kommunalbestyrelse står bag aftalen, men alligevel var anden behandlingen en anledning til at fremhæve, hvad der kunne være gjort anderledes - og hvad der politisk var mindre tilfredshed med. Alt afhængig af ståsted.

- Vi har været gennem et forhandlingsforløb og har en forligstekst. Vi har sat nogen pejlemærker, så hvorfor bruge tid på at sige alt det, man ikke kan lide. Det er da ikke motiverende, blev det "stilfærdigt sagt" af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) henad klokken 19.50 tirsdag aften lige før før budgetaftalen blev godkendt med fuld opbakning. Kommuneskatten bliver 25,5 procent, kirkeskatten 1,27 procernt og grundskyldspromillen på 23,75

- Enigheden er et vigtigt signal. Det vil vi understøtte med budgettet, sagde gruppeformand Ulla Vestergaard (S) og tilføjede, at aftalen ikke deler gaver ud, men at der skal være politisk mod til at sætte retningen for kommunens velfærdsområder.

- Aftalen forpligter til at lave langsigtede, politiske løsninger, sagde Ulla Vestergaard, inden hun kommenterede hovedpunkterne i budgetaftalen.

Også Kenneth Bjerregaard, gruppeformand for Venstre, ord på indholdet i den budgetaftale, som der er tilfredshed med.

- Udgangspunktet har været, at vi ikke vil forringe vores service. Aftalen tager hånd om de kommende års udfordringer ved hjælp af effektiviseringer og tilpasninger, sagde han.

De konservative var "særdeles tilfredse med den samlede aftale".

- Derfor behøver jeg ikke at gennemgå aftalen igen, konstaterede Jens Kr. Yde (K), som dog meldte klart ud, at det ikke er muligt at spare seks mio. kroner på ledelse og administration i kommunen, uden det giver serviceforringelser.

- Det må meldes ud, sagde han.

Selv om alle partier står bag aftalen om budget 2023, blev tirsdagens anden behandling af flere brugt til at fremgæve de punkter i aftalen, som kunne være håndteret bedre. Arkivfoto: Bo Lehm

Størst kritik af aftalens indhold - og mangler - kom fra de fem medlemmer fra henholdsvis SF, DF, NB, EL og Alternativet.

Joachim Plaetner Kjeldsen (AL) efterlyste et "klimabudget", mens Ib Poulsen (DF) savnede et flertal for at sænke kommuneskatten. Til gengæld var han enig med Brian Nielsen (NB) i spørgsmålet om madproduktion på plejecentrene. Det er godt, den bevares, mente de to.

- Men hvad med de centre, som i dag ikke har madproduktion. Det må være den næste kamp, sagde Ib Poulsen, mens Brian Nielsen til "næste gang" ville se på muligheden af gratis skolebuskørsel.

Morten Bo Bertelsen (SF) understregede, at han var med i aftalen, uden at juble over det - og bemærkede med henvisning til forligsteksten, at "Borgerskolen ikke skal rages ned med stemmer fra SF".

Jens Otto Madsen (EL) havde vel nok den længste liste med kritikpunkter til aftalen, som partiet, trods besparelser der "ikke er født i Enhedslistens baghave", står bag. Blandt punkterne er en rammebesparelse på en million kroner på kulturområdet, grøn omstilling skal tages mere alvorligt, til trods for at der er afsat fem millioner kroner til grøn omstilling i 2023 og fremadrettet, og så skal der under arbejdet med at sætte en ny retning på skoleområdet, tages saglige diskussioner om, hvad der skal være en "fremtidssikret, fagligt og socialt velfunderet folkeskole".