Trods indsigelser fra naboer: Ja til lokalplan for Søbadet

THISTED:Indsigelser fra en række naboer om bl. a. forringet udsigt får ikke Thisted Kommune til at ændre lokalplanen for Søbadet på Thisted Kystvej, der skal nyindrettes som en del af Cold Hawaii Inland-projektet.

- Der er nogle detailspørgsmål, som vi kan klare undervejs. Men forringet udsigt er ikke beskyttet af lovgivningen, sagde formanden for klima-, miljø- og teknikudvalget, Esben Oddershede (V), da kommunalbestyrelsen havde lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg til endelig godkendelse.

Også Thisted Sportsdykkerklub, som i 35 år har holdt til i huset ved Søbadet, har klaget, for i fremtiden bliver der ikke plads til klubben.

- Men vi har ikke opgivet at finde et nyt sted til dykkerne, sagde Esben Oddershede.

Både Morten Bo Bertelsen (SF) og Jørgen Andersen (K) kritiserede, at der ikke er blevet gjort mere for at imødekomme indsigelserne, og de stemte begge imod lokalplanen og kommuneplantillægget, mens Jens Otto Madsen (EL) og Per Skovmose (K) undlod at stemme.