Trods navnet er den for alle: 300.000 kr til "Surftrappen"

HANSTHOLM:- Næh, trods navnet er det næppe surfere, der bliver de flittigste brugere af trappen ...

Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik, ser derimod andre perspektiver i planerne om at etablere "Surftrappen" som en ny forbindelse ned over skrænten fra Hanstholms rekreative område "Hawskoven" til Middles, et af de mest søgte surfspots på det kolde Hawaii.

- Jeg tror, trappen vil få effekt både lokalt og for udviklingen af turismen. Den vil skabe større sammenhæng i det eksisterende stisystem i og omkring Hanstholm, siger udvalgsformanden.

Udvalget har netop indstillet, at der bevilges 302.000 kroner som støtte til anlæg af Surftrappen og indstiller samtidig, at der stilles kommunegaranti for en kassekredit på 250.000 kroner i forbindelse med opførelsen af Surftrappen.

Trappen skal laves som en del af anden udgave af masterplanen for Cold Hawaii, som omfatter perioden 2019-2029. Projektet har fået tilsagn om støtte gennem Brexit-midlerne. Pengene er givet til Hanstholm Idrætsforening, der skal realisere trappen.