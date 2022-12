Trods ny kommunal spareplan: Handicappede får bedre forhold

HURUP:Selv om Thisted Kommune for nyligt har måttet genåbne næste års budget for at finde yderligere besparelser for at dække de udgifter, der følger med overtagelsen af Hanstholm Havn, så er en planlagt tilbygning til Aktivitetshuset Limfjorden i Hurup gået fri af sparekniven.

På det seneste møde i social- og seniorudvalget indstillede politikerne, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 millioner kroner i 2023 til en tilbygning til det beskyttede værksted. Tilbygningen skal rumme et handicaptoilet, et almindeligt toilet samt en rum med gulvarme, som giver mulighed for at kørestolsbrugere kan ligge på gulvet og strække ud og få sanseoplevelser.

Aktivitetshuset Limfjorden har lokaler i flere bygninger, der ligger lige op ad hinanden på Poppelvej og Kløvermarken i Hurup. Der kommer dagligt 50 brugere i tilbuddet. 18 af dem, nemlig seniorgruppen og aktivitetsgruppen, kommer i huset på Kløvermarken 2, og det er her, der i høj grad er brug for mere handicapvenlige toiletfaciliteter.

- Det er borgere, der har brug for lidt mere skærmede forhold og struktur. Lige nu har vi kun et enkelt toilet i den bygning, og så har vi lejet en toiletvogn. Det er derfor, vi har søgt om at få en tilbygning, hvor vi kan have et handicaptoilet, og hvor vi bedre kan hjælpe dem, siger Christine Bak Madsen, leder af Aktivitetshuset Limfjorden.

Hun oplyser, at aktivitetscentret har fået de nødvendige tilladelser til byggeriet, og der er fundet håndværkere.

- Det eneste vi manglede var faktisk at få frigivet beløbet. Så vi glæder os rigtig meget. Det bliver godt for alle, siger hun.

Foruden afdelingen på Kløvermarken 2 har det beskyttede værksted en produktionsafdeling på Poppelvej 8 og en montageafdeling og en kreativ gruppe på Poppelvej 10.

Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget, siger:

- Vi har indstillet til kommunalbestyrelsen, at vi kører videre med denne her tilbygning, fordi det er nogle nødvendige ting. Vi har holdt fast i, at det er budgetsat, og det er i den grad nødvendigt.

Anlægsbevillingen til den planlagte tilbygning til Aktivitetshuset Limfjorden skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen 20. december.